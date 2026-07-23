Santa Fe vs. Caracas, por los playoff de Copa Sudamericana: hora, dónde ver en vivo y convocados

Independiente Santa Fe inicia este jueves 23 de julio su camino en el segundo semestre de 2026 con un reto internacional.

RELACIONADO Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

El conjunto cardenal recibirá a Caracas FC, de Venezuela, en el estadio El Campín, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, una serie que definirá al rival de River Plate en los octavos de final del torneo continental.

El equipo dirigido por Pablo Repetto afronta este compromiso tras finalizar tercero de su grupo en la Copa Libertadores, donde compartió zona con Corinthians, Platense y Peñarol. Ahora, el objetivo es aprovechar la localía para sacar ventaja antes del encuentro de vuelta en territorio venezolano.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Caracas EN VIVO

El compromiso entre Santa Fe y Caracas se disputará este jueves 23 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Estos son los datos del encuentro:

Fecha: jueves 23 de julio de 2026.

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: El Campín.

Televisión: ESPN.

Streaming: Disney+ Premium.

Además de marcar el debut oficial del cuadro bogotano en este semestre, el partido permitirá ver por primera vez el trabajo realizado por Pablo Repetto durante la pretemporada, así como el aporte de algunos de los nuevos integrantes del plantel.

Santa Fe ya no contará con Edwin Mosquera, quien fue transferido a Universidad Central de Venezuela, ni con Yeicar Perlaza, que regresó a Atlético Nacional. Entre las novedades aparece Kevin Palacios, uno de los refuerzos para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, que todavía no entró a convocatoria.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a Caracas

Para este primer desafío internacional, Pablo Repetto convocó a 23 jugadores.

Arqueros: Andrés Marmolejo y Weimar Asprilla.

Defensas: Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno, Jeison Angulo, Christian Mafla y Jean C. Caicedo.

Volantes: Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez, Luis Palacios, Omar Fernández, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera.

Delanteros: Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Martín Palacios.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera River Plate, por lo que el duelo en Bogotá será clave para las aspiraciones internacionales del conjunto cardenal.