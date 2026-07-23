CANAL RCN
Deportes

Santa Fe vs. Caracas, por los playoff de Copa Sudamericana: hora, dónde ver en vivo y convocados

Santa Fe recibe a Caracas por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Consulte la hora, dónde ver el partido en vivo y los convocados por Pablo Repetto.

Santa Fe vs. caracas por Copa Sudamericana
Foto: Santa Fe

Sebastián Montañez

julio 23 de 2026
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe inicia este jueves 23 de julio su camino en el segundo semestre de 2026 con un reto internacional.

Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026
RELACIONADO

Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

El conjunto cardenal recibirá a Caracas FC, de Venezuela, en el estadio El Campín, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, una serie que definirá al rival de River Plate en los octavos de final del torneo continental.

El equipo dirigido por Pablo Repetto afronta este compromiso tras finalizar tercero de su grupo en la Copa Libertadores, donde compartió zona con Corinthians, Platense y Peñarol. Ahora, el objetivo es aprovechar la localía para sacar ventaja antes del encuentro de vuelta en territorio venezolano.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Caracas EN VIVO

El compromiso entre Santa Fe y Caracas se disputará este jueves 23 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Santa Fe dio el batacazo en Uruguay ante Peñarol, pero no le alcanzó para clasificar en Libertadores: así quedó
RELACIONADO

Santa Fe dio el batacazo en Uruguay ante Peñarol, pero no le alcanzó para clasificar en Libertadores: así quedó

Estos son los datos del encuentro:

  • Fecha: jueves 23 de julio de 2026.
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: El Campín.
  • Televisión: ESPN.
  • Streaming: Disney+ Premium.

Además de marcar el debut oficial del cuadro bogotano en este semestre, el partido permitirá ver por primera vez el trabajo realizado por Pablo Repetto durante la pretemporada, así como el aporte de algunos de los nuevos integrantes del plantel.

Santa Fe ya no contará con Edwin Mosquera, quien fue transferido a Universidad Central de Venezuela, ni con Yeicar Perlaza, que regresó a Atlético Nacional. Entre las novedades aparece Kevin Palacios, uno de los refuerzos para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, que todavía no entró a convocatoria.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a Caracas

Para este primer desafío internacional, Pablo Repetto convocó a 23 jugadores.

Santa Fe venció a Platense y sigue con vida en la Libertadores: así puede clasificar a octavos
RELACIONADO

Santa Fe venció a Platense y sigue con vida en la Libertadores: así puede clasificar a octavos

Arqueros: Andrés Marmolejo y Weimar Asprilla.

Defensas: Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno, Jeison Angulo, Christian Mafla y Jean C. Caicedo.

Volantes: Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez, Luis Palacios, Omar Fernández, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera.

Delanteros: Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Martín Palacios.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera River Plate, por lo que el duelo en Bogotá será clave para las aspiraciones internacionales del conjunto cardenal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Néstor Lorenzo

La Selección Colombia tomó decisión con Néstor Lorenzo: COMUNICADO OFICIAL

Selección de Argentina

Thomas Müller encendió la polémica e insinuó ayudas arbitrales para Lionel Messi y Argentina

Atlético Nacional

Se tomó decisión de último momento para el inicio de la Liga BetPlay 2026 II: afecta a Atlético Nacional

Otras Noticias

Santander

Encuentran sin vida a Lorena Fagua, la joven que fue arrastrada por el río Suárez

El hallazgo fue realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa en la mañana de este jueves.

Universidad Nacional

Universidad Nacional no pedirá examen de admisión para estos programas: usarán el Icfes

La institución modificó su reglamento para que algunos programas especiales seleccionen a sus aspirantes con los resultados de las pruebas Saber 11.

Inteligencia Artificial

Estudio detectó que los jóvenes estarían consumiendo más contenidos para adultos hechos por IA

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón fue golpeada en el rostro durante las grabaciones de MasterChef

Venezuela

Banco Mundial pone cifra al desastre en Venezuela: daños llegan a USD 19.500 millones