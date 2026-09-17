CANAL RCN
Colombia

Revelan la cruel causa de muerte de la niña de nueve años hallada en alcantarilla en Bogotá

El informe preliminar de Medicina Legal indica que el cuerpo de la menor presentaba signos de violencia.

Revelan la cruel causa de muerte de la niña de nueve años hallada en una alcantarilla en Bogotá
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 17 de 2026
10:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este 17 de septiembre, Noticias RCN conoció el informe preliminar de la necropsia realizada al cuerpo de Ana Lucía González, la niña de nueve años hallada sin vida dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, la menor fue asesinada; su cuerpo presentaba evidentes signos de violencia y, al parecer, de abuso sexual.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Ambiente

Ministro de Ambiente se declara impedido para decidir sobre Santurbán tras recusación

Inseguridad en Bogotá

Bicitaxistas eran obligados a pagar extorsiones de más de $1 millón semanal por el Tren de Aragua

Antioquia

Cayó uno de los más buscados de Antioquia: tenía alianzas con el Clan del Golfo

Otras Noticias

Viral

Oficial: segunda temporada de 'Avenida Brasil' se estrenará en enero de 2027

También se confirmó la participación del elenco principal que hizo parte de la primera temporada.

Selección Colombia Femenina sub-20

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Polonia en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

La Selección Colombia Femenina sub-20 clasificó a los octavos de final del Mundial de la categoría y se enfrenta a las locales para avanzar de ronda.

Dólar

Dólar en Colombia HOY, jueves 17 de septiembre: llegó a su nivel más alto en semanas

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia

Redes sociales

Influencer brasileña fallece días después de someterse a cirugía estética: habría sido víctima de 'ciberacoso'