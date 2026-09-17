Revelan la cruel causa de muerte de la niña de nueve años hallada en alcantarilla en Bogotá

En horas de la mañana de este 17 de septiembre, Noticias RCN conoció el informe preliminar de la necropsia realizada al cuerpo de Ana Lucía González, la niña de nueve años hallada sin vida dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, la menor fue asesinada; su cuerpo presentaba evidentes signos de violencia y, al parecer, de abuso sexual.

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