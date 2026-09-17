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Dólar en Colombia HOY, jueves 17 de septiembre: llegó a su nivel más alto en semanas

Aunque la divisa abrió a la baja en la jornada de hoy, la TRM mostró su nivel más alto desde el pasado 4 de septiembre.

Precio del dólar en Colombia hoy
FOTO: Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

septiembre 17 de 2026
08:36 a. m.
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El dólar en Colombia hoy, en la jornada de este jueves 17 de septiembre, registró un nuevo movimiento en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) con un leve repunte en el precio de referencia, lo cual ubica la divisa en su nivel más alto desde el pasado 4 de septiembre.

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¿Cuál es la TRM del dólar hoy 17 de septiembre en Colombia?

La TRM del dólar para este jueves 17 de septiembre de 2026 es de $3.128,46. Este valor la ubica $28,01 más alto que en la jornada de este miércoles 16 y con esto, está en su nivel más alto desde el 4 de septiembre, cuando estaba en $3.141,36.

Pese al repunte registrado frente a la jornada anterior, la TRM se mantiene por debajo del valor con el que comenzó el mes, se mantiene por debajo de la TRM del 1 de septiembre: $3.213,97. La diferencia entre ambos valores es de $85,51, lo que representa una disminución acumulada de 2,66 % en lo corrido del mes.

Comportamiento del dólar en la jornada del 17 de septiembre

La divisa estadounidense abrió este jueves en $3.124,77, lo que representa una caída de $3,69 frente a la Tasa Representativa del Mercado vigente para la jornada. Durante los primeros movimientos del día, el dólar registró un precio mínimo de $3.120 y un máximo de $3.130.

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En las primeras operaciones de la jornada se realizaron 19 transacciones por US$5,5 millones, mientras que el comportamiento internacional de la divisa mostraba al dólar a nivel mundial en su máximo de siete semanas.

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