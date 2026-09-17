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Cayó uno de los más buscados de Antioquia: tenía alianzas con el Clan del Golfo

Alias El Flaco es señalado como el principal cabecilla de la estructura denominada ‘La Miel’.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
10:21 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre nuevos resultados de la ofensiva nacional contra estructuras criminales, con operaciones adelantadas en Medellín y Caquetá.

Capturaron a alias El Flaco, ¿Quién es?

De acuerdo con el mandatario, en las últimas horas fue capturado en Medellín Andrés Felipe Velásquez, alias El Flaco, señalado como el principal cabecilla de la estructura denominada ‘La Miel’ y uno de los más buscados de Antioquia.

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Según la información entregada por De la Espriella, alias El Flaco llevaría más de 25 años delinquiendo y mantendría una alianza con el Clan del Golfo. El presidente también lo señaló de dirigir actividades relacionadas con homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína.

El mandatario aseguró, además, que la organización criminal recibiría cerca de 4.000 millones de pesos mensuales producto de sus rentas.

“Hace unas horas, en Medellín, cayó Andrés Felipe Velásquez, alias “El Flaco”, cabecilla principal de la estructura narcoterrorista “La Miel” y uno de los más buscados de Antioquia. Llevaba más de 25 años delinquiendo”.

Combate activo en Caquetá

Por otro lado, el presidente informó que el Ejército mantiene un combate activo en la vereda Villa del Río, en Morelia, Caquetá, contra integrantes de la estructura Jorge Briceño Suárez, facción de alias Calarcá y perteneciente a la estructura ‘Raúl Reyes’.

Como resultado preliminar de la operación, dos personas fueron capturadas y se logró la incautación de cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos de diferentes calibres.

Abelardo de la Espriella aseguró que la ofensiva contra las estructuras criminales continuará y que su Gobierno buscará afectar tanto a sus cabecillas como sus estructuras armadas y fuentes de financiación.

“Hasta aquí les llegó la tranquilidad. Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales. Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre”.

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