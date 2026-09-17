🔴 EN VIVO | Colombia 0-0 Polonia en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

Hay prueba de fuego para la Selección Colombia en el Mundial Femenino sub-20 de Polonia, pues el combinado nacional tendrá que enfrentarse a las locales en la competencia, buscando un cupo en los cuartos de final de la competencia.

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El equipo dirigido por Carlos Panigua superó la fase de grupos tras ganar ante Costa Rica, empatar con Portugal y caer por goleada ante Corea del Sur. Terminaron clasificando a octavos de final como uno de los mejores terceros y el fixture lo ubicó ante un rival que hizo 9 de 9 ante Argentina, México y Benín.

¿Dónde ver EN VIVO a la Selección Colombia Femenina sub-20?

El partido que dará un cupo en los cuartos de final del Mundial de Polonia 2026 tendrá trasmisión en Colombia a través de Fútbol RCN. El partido estará disponible en la señal abierta del Canal RCN, así como en sus canales de YouTube, TikTok, en la app del Canal RCN y su página web.

El partido se podrá disfrutar completamente gratis en todas las plataformas de RCN. La trasmisión comenzará a las 11:00 a.m. para vivir la previa de este importante encuentro para el fútbol colombiano.

¿Cuál sería el rival de Colombia si vence a Polonia?

En estos octavos de final comienzan las llaves de eliminación directa a partido único, por lo que el futuro de la Selección Colombia depende de lo que pase en los 90 minutos del encuentro. En caso de una derrota, las jugadoras se devuelven a Colombia.

Sin embargo, buscarán brindarle una alegría al país y dar un golpe sobre la mesa eliminando al equipo local del Mundial. En caso de avanzar de ronda, se mediría ante las ganadoras del duelo entre Inglaterra y Nigeria, juego disputado hoy a primera hora.