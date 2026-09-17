Bicitaxistas eran obligados a pagar extorsiones de más de $1 millón semanal por el Tren de Aragua
Diez miembros de la banda trasnacional Tren de Aragua fueron capturados por extorsionar transportadores informales en Bosa y el Portal Américas.
Yhonay Díaz
10:43 a. m.
Entre 40 y 60 conductores informales (bicitaxistas) de Bosa y el Portal de las Américas en Bogotá, en el sur y suroccidente de Bogotá fueron víctimas de un esquema de extorsión que les obligaba a pagar cuotas semanales.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los conductores eran intimidados y amenazados para que pagaran cuotas de $1.300.000 para evitar la destrucción de sus vehículos o atentados contra sus vidas.
La Fiscalía, en coordinación con el Gaula de la Policía, capturaron a 10 presuntos miembros del Tren de Aragua señalados de coordinar este sistema de cobros ilegales.
Así era como amenazaban y extorsionaba el Tren de Aragua a bicitaxistas
De acuerdo con la investigación, los criminales contactaban a sus víctimas a través de videollamadas y servicios de mensajería instantánea, donde les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban como mecanismo para forzarlos a realizar los pagos.
El monto total exigido alcanzaba aproximadamente $1.300.000 cada ocho días, cantidad que debía ser reunida mediante aportes individuales que oscilaban entre $28.800 y $35.500 por conductor.
Entre 40 y 60 transportadores fueron obligados a participar en este esquema delictivo.
La red delincuencial elegía a un conductor para que recolectara el dinero de los conductores afectados en la zona. Este intermediario forzado debía transferir la suma total a billeteras virtuales y enviar el comprobante de la transacción a través de mensajes de texto.
Así cayeron los extorsionistas del Tren de Aragua que acechaban a extorsionistas
Las consignaciones y los mensajes en los que se los enviaban los comprobantes permitieron a las autoridades identificar a los presuntos responsables de las extorsiones, quienes están señalados de coordinar los cobros, recibir el dinero y distribuirlo entre la organización criminal.
Los diez capturados deberán responder ante la justicia por el delito de extorsión agravada. Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más víctimas y otros posibles integrantes de esta estructura criminal vinculada al Tren de Aragua.