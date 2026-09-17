Bicitaxistas eran obligados a pagar extorsiones de más de $1 millón semanal por el Tren de Aragua

Entre 40 y 60 conductores informales (bicitaxistas) de Bosa y el Portal de las Américas en Bogotá, en el sur y suroccidente de Bogotá fueron víctimas de un esquema de extorsión que les obligaba a pagar cuotas semanales.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los conductores eran intimidados y amenazados para que pagaran cuotas de $1.300.000 para evitar la destrucción de sus vehículos o atentados contra sus vidas.

La Fiscalía, en coordinación con el Gaula de la Policía, capturaron a 10 presuntos miembros del Tren de Aragua señalados de coordinar este sistema de cobros ilegales.

RELACIONADO Cayeron miembros del Tren de Aragua que estarían detrás de una explosión ocurrida en Bogotá

Así era como amenazaban y extorsionaba el Tren de Aragua a bicitaxistas

De acuerdo con la investigación, los criminales contactaban a sus víctimas a través de videollamadas y servicios de mensajería instantánea, donde les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban como mecanismo para forzarlos a realizar los pagos.

El monto total exigido alcanzaba aproximadamente $1.300.000 cada ocho días, cantidad que debía ser reunida mediante aportes individuales que oscilaban entre $28.800 y $35.500 por conductor.

Entre 40 y 60 transportadores fueron obligados a participar en este esquema delictivo.

La red delincuencial elegía a un conductor para que recolectara el dinero de los conductores afectados en la zona. Este intermediario forzado debía transferir la suma total a billeteras virtuales y enviar el comprobante de la transacción a través de mensajes de texto.

Así cayeron los extorsionistas del Tren de Aragua que acechaban a extorsionistas

Las consignaciones y los mensajes en los que se los enviaban los comprobantes permitieron a las autoridades identificar a los presuntos responsables de las extorsiones, quienes están señalados de coordinar los cobros, recibir el dinero y distribuirlo entre la organización criminal.

Los diez capturados deberán responder ante la justicia por el delito de extorsión agravada. Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más víctimas y otros posibles integrantes de esta estructura criminal vinculada al Tren de Aragua.