Oficial: segunda temporada de 'Avenida Brasil' se estrenará en enero de 2027

La cadena internacional TV Globo confirmó la segunda temporada de la exitosa novela brasileña 'Avenida Brasil', el éxito mundial estrenado en 2012 y que fue emitida en más de 140 países. Según comunicaron, su estreno oficial será en enero de 2027 y contará con la mayoría del elenco principal de la primera parte.

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A diferencia de la temática de venganza familiar que le dio el éxito en su estreno, la segunda parte se centrará más en la realidad de Río de Janeiro y diferentes temáticas como las apuestas ilegales, pandillas o comercio ilegal. Lo que no cambiará será el papel de villana de Adriana Esteves, quien interpreta a Carminha, que promete ser uno de los principales personajes de la historia.

Elenco de lujo para la segunda temporada de Avenida Brasil

Débora Falabella como Rita, Adriana Esteves como Carminha, Murilo Benício como Tifón y Cauã Reymond como Jorgito fueron confirmados como parte del elenco que hará parte de la segunda temporada de la novela, logrando así que todos los personajes principales que cautivaron a la audiencia sigan haciendo parte de la historia.

Como parte de la sinopsis de la producción, la cadena describió la segunda temporada de la siguiente manera: "Entre disputas futbolísticas y familiares, los conflictos cotidianos componen una divertida crónica suburbana, atravesada por una pregunta: ¿la nueva Carminha es real o todos están a punto de caer en un engaño otra vez?".

Otros países deberán esperar

Una de las preguntas que más se repiten en redes sociales después del anuncio de la nueva temporada es saber cuándo se podrá ver en otros países de Latinoamérica, y al respecto, la productora no ha emitido información alguna, pero usuarios de redes sociales afirman que la llegada de Avenida Brasil 2 a otros países podría tardar hasta un año.