CANAL RCN
Tendencias

Oficial: segunda temporada de 'Avenida Brasil' se estrenará en enero de 2027

También se confirmó la participación del elenco principal que hizo parte de la primera temporada.

Avenida Brasil segunda temporada.
Foto: GLOBO TV

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
09:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cadena internacional TV Globo confirmó la segunda temporada de la exitosa novela brasileña 'Avenida Brasil', el éxito mundial estrenado en 2012 y que fue emitida en más de 140 países. Según comunicaron, su estreno oficial será en enero de 2027 y contará con la mayoría del elenco principal de la primera parte.

Streamer colombiano estuvo a punto de caer por la ventana de un edificio durante un directo
RELACIONADO

Streamer colombiano estuvo a punto de caer por la ventana de un edificio durante un directo

A diferencia de la temática de venganza familiar que le dio el éxito en su estreno, la segunda parte se centrará más en la realidad de Río de Janeiro y diferentes temáticas como las apuestas ilegales, pandillas o comercio ilegal. Lo que no cambiará será el papel de villana de Adriana Esteves, quien interpreta a Carminha, que promete ser uno de los principales personajes de la historia.

Elenco de lujo para la segunda temporada de Avenida Brasil

Débora Falabella como Rita, Adriana Esteves como Carminha, Murilo Benício como Tifón y Cauã Reymond como Jorgito fueron confirmados como parte del elenco que hará parte de la segunda temporada de la novela, logrando así que todos los personajes principales que cautivaron a la audiencia sigan haciendo parte de la historia.

Como parte de la sinopsis de la producción, la cadena describió la segunda temporada de la siguiente manera: "Entre disputas futbolísticas y familiares, los conflictos cotidianos componen una divertida crónica suburbana, atravesada por una pregunta: ¿la nueva Carminha es real o todos están a punto de caer en un engaño otra vez?".

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer? Estos son los rumores
RELACIONADO

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer? Estos son los rumores

Otros países deberán esperar

Una de las preguntas que más se repiten en redes sociales después del anuncio de la nueva temporada es saber cuándo se podrá ver en otros países de Latinoamérica, y al respecto, la productora no ha emitido información alguna, pero usuarios de redes sociales afirman que la llegada de Avenida Brasil 2 a otros países podría tardar hasta un año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Streamer colombiano estuvo a punto de caer por la ventana de un edificio durante un directo

Artistas

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer? Estos son los rumores

Viral

Juanpis González se burló de Karina García por polémica contra los perros criollos

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina sub-20

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Polonia en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

La Selección Colombia Femenina sub-20 clasificó a los octavos de final del Mundial de la categoría y se enfrenta a las locales para avanzar de ronda.

Fiscalía General de la Nación

Primicia: Medicina Legal confirmó la causa de muerte de la pequeña Michelle Dayana

Noticias RCN conoció el dictamen que revela cómo murió la pequeña desaparecida en Buriticá, Antioquia, en agosto de este año.

Dólar

Dólar en Colombia HOY, jueves 17 de septiembre: llegó a su nivel más alto en semanas

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia

Redes sociales

Influencer brasileña fallece días después de someterse a cirugía estética: habría sido víctima de 'ciberacoso'