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Colombia

Ministro de Ambiente se declara impedido para decidir sobre Santurbán tras recusación

El jefe de cartera aceptó la solicitud de impedimento presentada por el Comité Santurbán que argumentaba conflicto de interés.

Foto: Minambiente

Valeria Quiroga

septiembre 17 de 2026
10:49 a. m.
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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas con la delimitación del Páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

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Según el documento, Arjona aceptó la solicitud de impedimento presentada el pasado 18 de agosto por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán que argumentaba un conflicto de interés del ministro para atender los asuntos relacionados con “la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdiccionales Santurbán - Berlín, dentro de la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables y la actuación de la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja”.

La revocación de la reserva

La decisión del jefe de cartera se conoce un mes después de que el Ministerio de Ambiente revocara la reserva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada por fuera de los límites del Páramo de Santurbán en California, Santander, bajo el argumento de “corregir irregularidades y asegurar que las decisiones tengan soporte científico y seguridad jurídica” y sobre un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó reiniciar el trámite por supuestas irregularidades en la consulta pública y posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

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La reacción del Comité Santurbán sobre el impedimento de Arjona

“Tiene un conflicto de interés que le impide actuar con imparcialidad frente a Santurbán. Seguiremos vigilantes para que quien asuma estas decisiones proteja el agua de más de 2 millones de personas y no los intereses mineros”, señaló el Comité Santurbán en sus redes sociales.

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Una vez conocido el impedimento del ministro Arjona, queda pendiente quién será la persona encargada de tomar las decisiones relacionadas con la delimitación del Páramo de Santurbán.

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