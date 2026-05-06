“Estamos devastados”: familiares de agente secuestrado y condenado a cautiverio por el ELN

Voces siguen sumándose al clamor para que el ELN libere “sin condiciones” a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y a los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, que completan casi un año en cautiverio.

En las últimas pruebas de supervivencia que compartió el grupo narcoterrorista, los cuatro agentes suplican una respuesta efectiva del Estado, para que logren volver con sus familias.

Jesús Pacheco, del CTI, quiso recordarle al Gobierno nacional: “Nosotros no somos máquinas para ser desechadas. Somos seres humanos que sentimos el dolor, el sufrimiento, que en este momento embarga a nuestras familias”.

El policía Franki Esley Hoyos envió un mensaje al Ejecutivo: “Señor presidente, ¿qué pasa? Nosotros llevamos más de nueve meses en la selva y no ha sido posible que usted haga las gestiones necesarias para nuestra liberación”.

Y el otro funcionario del CTI, Rodrigo López, insistió en que él y sus compañeros también tienen el “derecho a la vida. A nosotros también nos corresponde. Está entre los derechos humanos”.

La familia López hace un llamado al Gobierno nacional para que actúe de manera urgente:

Tras el “juicio revolucionario” en el que los cuatro agentes fueron condenados a cautiverio, entre 60 y 55 meses, Amparo Marini, familiar de Rodrigo López, lamentó que el dolor se prolongue entre los suyos, sin que el Gobierno parezca avanzar en la liberación de los secuestrados:

“La semana pasada recibimos la séptima prueba de supervivencia con mucha esperanza, pensando que su libertad iba a darse muy pronto y, hoy, estamos devastados. No entendemos esta situación ni el juicio. Solo queremos que la libertad de Rodrigo se dé. Ha sido un año difícil, doloroso, sin respuesta. Un silencio absoluto en el que los hijos y toda la familia sufren”.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Rodrigo y sus tres compañeros internados en la selva, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que interceda en el proceso de liberación:

“Le pido al Gobierno nacional, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, para que por favor trabajen en que estos cuatro hombres puedan recobrar la libertad y regresar al seno de sus hogares sanos y salvos”.

Mientras, el hijo de Rodrigo, Emiliano López, envió un mensaje de fortaleza, con la esperanza de reencontrarse pronto: “Papito, quiero decirte que estés tranquilo. Solo pido que resistas, que seas fuerte y que tengas la fe y la esperanza intactas en que esta liberación se dará muy pronto”.