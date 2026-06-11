Revocan medida contra Abelardo de la Espriella que le prohibía usar la camiseta de la Selección Colombia

La jueza 62 con función de Conocimiento de Bogotá revocó la medida provisional que prohibía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y al movimiento Defensores por la Patria utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en actos de campaña.

La decisión responde a una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y participación política.

"La medida provisional vulnera otros derechos fundamentales como libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad", señaló la jueza.

La decisión, de 18 páginas, señala la ambigüedad de la medida inicial: "No determina con precisión las personas sobre las cuales recae la prohibición", considerando que el movimiento está conformado por aproximadamente cuatro millones de ciudadanos adherentes. Esta indeterminación, según el fallo, genera "incertidumbre jurídica" y afecta el debido proceso.

La jueza puntualiza que la restricción resulta desproporcional al vulnerar derechos de millones de personas sin ponderar adecuadamente los intereses en conflicto y rechazó lo que calificó como "falacia naturalista": asumir que la camiseta solo puede usarse en contextos deportivos, ignorando otros usos legítimos cotidianos.

"Se hace un argumento falaz al señalar que la camiseta de una selección de fútbol debe ser utilizada para escenarios deportivos".

¿Por qué se ordenó a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia?

La medida, que fue decretada el 3 de junio de 2026 por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá, ordenaba abstenerse de utilizar la indumentaria deportiva en redes sociales, medios de comunicación y actos proselitistas durante la segunda vuelta presidencial.

La restricción surgió de una tutela promovida por Wilmar Ramiro Bocanegra Calderón, quien argumentó que el uso político de la camiseta violaba su libertad y lo "obligaba a votar bajo coacción emocional".