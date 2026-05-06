¿Se le puede prohibir a un candidato en campaña usar la camiseta de la Selección Colombia?

El Juzgado 120 con Función de Conocimiento de Bogotá admitió una tutela en la que se busca prohibir que el candidato Abelardo de la Espriella utilice la camiseta de la Selección Colombia durante la campaña de segunda vuelta.

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En este momento hay dos temas que centran la atención de los colombianos: el desarrollo de la contienda para votar por el próximo presidente de la República y la participación del combinado tricolor en la cita mundialista.

¿Un juez puede prohibir usar la camiseta de la Selección Colombia?

Tras los resultados de primera vuelta, De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos y quedó como ganador. El próximo 21 de junio se medirá otra vez en las urnas contra Iván Cepeda.

En la noche del domingo 31 de mayo y tras conocer el preconteo, De la Espriella dio sus palabras en Barranquilla y vistiendo la camiseta amarilla de la Selección Colombia. Días después, apareció con la misma prenda en entrevistas.

El tema hizo eco y generó opiniones divididas. Inclusive, una persona radicó la tutela y el juzgado falló a favor con la medida cautelar. Entonces, se les prohibió al candidato y al movimiento utilizar la camiseta en la contienda.

¿Un presidente electo puede posesionarse con la camiseta?

Sin duda, la medida ha sido polémica y puso sobre la mesa el debate acerca de los alcances. ¿Pueden los candidatos usar la camiseta? Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia.

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“Es francamente absurdo en la medida en que, no solo en lo jurídico, sino en lo político”, afirmó al precisar que la decisión ha generado un efecto contrario, debido a la campaña de De la Espriella seguirá siendo identificada con la camiseta de mayor fuerza.

“Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna razón para que a un colombiano se le pueda prohibir, sea candidato presidencial o un adepto a un seguidor, el que se ponga una camiseta”

Robledo hizo énfasis en que la restricción aplica si se usan los símbolos patrios: el escudo, la bandera y el himno: “Puede ponérsela el día de la posesión, pero iría mal vestido (…) No puede un juez decirle cómo vestirse. No hay dress code para participar en política”.