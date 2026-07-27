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Video | Ladrón sufrió aparatosa caída en medio de un robo armado a una agencia de viajes en Cali

Las cámaras captaron el momento en que revisaron el lugar y hasta la aparatosa caída de uno de ellos.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
01:34 p. m.
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En el barrio El Caney, en el sur de Cali, una agencia de viajes fue víctima de un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio, cuando un grupo de delincuentes llegó al establecimiento utilizando cascos y elementos que, aparentemente, correspondían a disfraces de empresas privadas.

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De acuerdo con la propietaria del lugar, no se trataría de un caso aislado, pues otros establecimientos comerciales de la zona, también habrían sido víctimas de delincuentes que se movilizan en motocicletas.

Robo a agencia de viajes en Cali quedó en video

Las imágenes muestran el momento en el que tres hombres armados ingresan al establecimiento. Uno de ellos se dirige hacia el área de recepción y se sienta sobre un escritorio.

Sin embargo, en cuestión de segundos pierde el equilibrio y cae aparatosamente hacia atrás.

El hombre se levanta rápidamente y, junto con sus cómplices, comienza a intimidar a la mujer que se encontraba en el lugar.

Los delincuentes recorrieron el establecimiento, revisaron cajones y buscaron objetos de valor. Incluso, según se observa en las imágenes, tuvieron tiempo de revisar y seleccionar qué elementos se llevarían.

Después de saquear el lugar, huyeron.

¿Cuántas personas participaron en el robo a una agencia de viajes en Cali?

Carol Ortega, propietaria del establecimiento afectado, aseguró que el grupo estaba conformado por seis personas.

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Según su relato, cuatro hombres ingresaron al lugar utilizando cascos y disfraces que los hacían parecer trabajadores de empresas privadas. Mientras tanto, otras dos personas permanecieron en el exterior.

El 22 de julio, el pasado miércoles, ingresaron aquí a la agencia, en la cual cuento con un corresponsal bancario, cuatro personas con cascos, con disfraces de Claro y de seguridad. Había otras dos personas afuera, es decir, que eran seis.

Los delincuentes habrían llegado preparados para cometer el robo y se llevaron diferentes elementos del establecimiento.

¿Qué se llevaron los delincuentes?

De acuerdo con la propietaria, los ladrones se llevaron los elementos que se encontraban en el corresponsal bancario, además de varios teléfonos celulares utilizados para el trabajo.

También se llevaron el dinero que estaba en la caja registradora.

Se llevaron todo lo del corresponsal, se llevaron mis celulares del trabajo y el dinero que estaba en la caja registradora.

Por otro lado, los comerciantes del sector también aseguraron que en este corredor comercial del barrio El Caney se han presentado otros robos.

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