¿Quién era el hombre que fue asesinado este lunes en el barrio Salitre de Bogotá?

Un hecho de violencia sacudió la tranquilidad del sector de Ciudad Salitre durante la tarde de este lunes 16 de marzo, luego de que un hombre fuera asesinado en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades. El suceso generó conmoción entre los residentes del barrio, una zona tradicionalmente reconocida por su ambiente residencial y familiar dentro de la capital del país.

La víctima fue identificada como Néstor Harry Acosta, un hombre de aproximadamente 35 años que, según información preliminar, llevaba cerca de dos décadas viviendo en ese sector de la ciudad. Tras conocerse el caso, la Policía y los organismos judiciales iniciaron las labores correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades detrás del crimen.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, varios testigos señalaron que dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Posteriormente se acercaron a Acosta y sostuvieron una breve conversación con él. Minutos después se habría presentado un forcejeo que terminó en disparos, situación que finalmente derivó en la muerte del ciudadano.

Pronunciamiento del alcalde de Bogotá

Tras confirmarse la identidad de la víctima, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X para lamentar lo sucedido y expresar solidaridad con los familiares del hombre asesinado.

“Lamento profundamente el asesinato de Néstor Harry Acosta, esta tarde en Salitre, en hechos que están siendo investigados. A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes”, manifestó el mandatario.

Las autoridades distritales reiteraron que se encuentran colaborando con los organismos encargados de la investigación con el fin de identificar a los responsables y avanzar en su captura.

Un trabajador del Distrito

Se conoció además que Néstor Harry Acosta había trabajado durante varios años en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, una de las entidades más importantes del Distrito encargada de la gestión del agua potable y el sistema de alcantarillado en la ciudad.

Personas cercanas a la víctima señalaron que Acosta era padre de dos hijos y estaba casado, además de ser reconocido por vecinos del sector donde residía desde hace cerca de 20 años. La noticia de su muerte generó consternación entre quienes lo conocían, especialmente entre compañeros de trabajo y habitantes del barrio.

Mientras avanza la investigación, las autoridades analizan testimonios, cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido en este sector del occidente de Bogotá. El objetivo principal es establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho.