Revelan por qué esta es la localidad más peligrosa de Bogotá: alarmantes cifras de inseguridad

Según datos de la Policía, hasta finales de febrero de 2026 se contabilizaron 15.451 hurtos a personas en la capital colombiana, lo que equivale a 266 casos denunciados diariamente.

Las localidades más afectadas por este flagelo son Kennedy, Usaquén y Suba, siendo la primera la que presenta el mayor número de denuncias en todas las modalidades de hurto.

A pesar de los constantes operativos policiales y capturas, los hechos delictivos continúan presentándose con alta frecuencia, particularmente los paseos millonarios, raponazos en moto y hurtos de diversa índole.

Vecinos en Kennedy instaló medida de autoprotección

En el barrio Villa de los Sauces, ubicado en Kennedy, la comunidad ha implementado medidas de autoprotección con 32 cámaras de seguridad y alarmas con botón de pánico.

Adilia Quiroga, representante del frente de seguridad del sector, explicó:

Tenemos 32 cámaras que nos cubren todo el sector. Tenemos alarma con botón de pánico (…) ahorita la modalidad es en motos, andar robándonos a todo el mundo.

El barrio, con más de 50 años de antigüedad y habitado principalmente por adultos mayores, ha sido víctima de intentos de robo donde delincuentes prueban llaves en las viviendas y realizan escaleras humanas.

Las mujeres y personas de la tercera edad son los principales objetivos de los raponazos en paraderos y vías públicas.

Reincidencia de criminales potencia la inseguridad en Bogotá

La problemática central identificada por las autoridades es la reincidencia delictiva y la rápida liberación de los capturados.

"Lo que termina siendo más grave y lo que más rabia nos genera a todos es que a estos delincuentes los dejan horas después en libertad", señaló Quiroga.

Ante esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán convocó para este lunes 16 de marzo a las 9:30 de la mañana una reunión con congresistas actuales y electos, representantes de la Cámara por Bogotá, para proponer reformas a la justicia.

La construcción de una agenda común entre la alcaldía, policía, rama judicial y Congreso es fundamental para que tengamos más herramientas para la policía, por un lado, para poder capturar a los delincuentes y para la justicia, para poder sancionar.

Entre los temas a debatir se encuentra facilitar el acceso de las autoridades a las cámaras de seguridad privadas durante investigaciones criminales y modificar el sistema judicial para evitar la liberación inmediata de capturados.