CANAL RCN
Colombia

Departamento de Estado de los EEUU envía donaciones para enfrentar la emergencia por las lluvias en Córdoba

El país norteamericano recordó que Colombia recibe más del 30% de ayudas humanitarias que destina a Sudamérica.

Alcaldía de Montería Córdoba inundaciones
FOTO: Alcaldía de Montería

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
09:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Departamento de Estado de los Estados Unidos se suma a la larga lista de organismos que, a través de sus donaciones, intenta ayudar a los habitantes de Córdoba a reconstruir su vida, tras las intensas lluvias de enero y febrero de 2026.

En un comunicado reciente, informó que “en respuesta a las recientes inundaciones y fuertes lluvias que han afectado a más de 250.000 familias en Colombia y dañado alrededor de 72.000 viviendas (…) está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento”.

De esas 250.000 familias afectadas, al menos 80.000 se encuentran en el departamento que, el 18 y 19 de febrero, es sede de la Cumbre de Gobernadores, en la que la emergencia por las lluvias es uno de los temas centrales.

Montería presenta un plan de recuperación económica tras la emergencia generada por las lluvias
RELACIONADO

Montería presenta un plan de recuperación económica tras la emergencia generada por las lluvias

Al menos 1.400 hogares se han visto beneficiados con las ayudas humanitarias de los EE. UU.:

De acuerdo con el organismo, que está en manos del secretario Marco Rubio, “este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible”.

De momento, las ayudas han impactado de manera positiva a por lo menos 1.400 hogares de Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por el frente frío que viaja desde el norte del continente.

Cruz Roja ha entregado 134 toneladas de asistencia humanitaria durante la emergencia por las lluvias
RELACIONADO

Cruz Roja ha entregado 134 toneladas de asistencia humanitaria durante la emergencia por las lluvias

30% de las ayudas humanitarias de los EE. UU. para la región llegan a Colombia:

En un momento en el que 16.113 viviendas se encuentran afectadas en todo el país, al igual que 111 vías, 91 centros educativos y 38 puentes vehiculares, Estados Unidos reafirma su papel como el mayor proveedor internacional de asistencia humanitaria en Colombia.

Según el Departamento de Estado, el “país recibe más del 30% de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica” y “esta asistencia dirigida constituye un apoyo estratégico que fomenta la estabilidad y fortalece la relación entre Estados Unidos y Colombia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

A lo que vinimos

Mauricio Cárdenas asegura que si es presidente cerrará embajadas creadas "caprichosamente"

Accidente de tránsito

VIDEO | Camión ardió en plena vía Cajicá – Chía tras choque con moto que quedó atrapada debajo

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Los papás de los pollitos” llegaron a La Casa de los Famosos Colombia

Entre abrazos y sorpresa, Lady Noriega y Juan Carlos Arango entraron a La Casa de los Famosos Colombia.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

¡Se está celebrando en varias regiones del país tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Deportes Tolima

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima: hora y canal para ver la Copa Libertadores

Perú

Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá