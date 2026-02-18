Departamento de Estado de los EEUU envía donaciones para enfrentar la emergencia por las lluvias en Córdoba

El Departamento de Estado de los Estados Unidos se suma a la larga lista de organismos que, a través de sus donaciones, intenta ayudar a los habitantes de Córdoba a reconstruir su vida, tras las intensas lluvias de enero y febrero de 2026.

En un comunicado reciente, informó que “en respuesta a las recientes inundaciones y fuertes lluvias que han afectado a más de 250.000 familias en Colombia y dañado alrededor de 72.000 viviendas (…) está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento”.

De esas 250.000 familias afectadas, al menos 80.000 se encuentran en el departamento que, el 18 y 19 de febrero, es sede de la Cumbre de Gobernadores, en la que la emergencia por las lluvias es uno de los temas centrales.

Al menos 1.400 hogares se han visto beneficiados con las ayudas humanitarias de los EE. UU.:

De acuerdo con el organismo, que está en manos del secretario Marco Rubio, “este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible”.

De momento, las ayudas han impactado de manera positiva a por lo menos 1.400 hogares de Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por el frente frío que viaja desde el norte del continente.

30% de las ayudas humanitarias de los EE. UU. para la región llegan a Colombia:

En un momento en el que 16.113 viviendas se encuentran afectadas en todo el país, al igual que 111 vías, 91 centros educativos y 38 puentes vehiculares, Estados Unidos reafirma su papel como el mayor proveedor internacional de asistencia humanitaria en Colombia.

Según el Departamento de Estado, el “país recibe más del 30% de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica” y “esta asistencia dirigida constituye un apoyo estratégico que fomenta la estabilidad y fortalece la relación entre Estados Unidos y Colombia”.