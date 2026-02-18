CANAL RCN
Colombia Video

Cayeron dos cerebros del ELN: Petro anunció la captura de los capos venezolanos

Uno tenía circular roja de Interpol y podría ser extraditado a Venezuela.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
09:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de X la captura de dos capos de origen venezolano señalados de tener la capacidad de lavar activos del ELN.

Según el mandatario, las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Imperio de la Policía Nacional y los capturados podrían ser extraditados a Venezuela.

Dos oficiales heridos deja ataque del ELN con drones a base militar en Saravena, Arauca
RELACIONADO

Dos oficiales heridos deja ataque del ELN con drones a base militar en Saravena, Arauca

La acción se enmarca en los operativos contra estructuras asociadas al Grupo Armado Organizado ELN – Frente de Guerra Oriental, que opera en la frontera colombo–venezolana.

Petro anuncia captura de “capos venezolanos” ligados al ELN

Como parte de la Operación Imperio, la Policía Nacional logró la captura de César Pérez Serrano, alias Cesar, identificado como cabecilla de narcotráfico y lavado de activos vinculado al GAO ELN – Frente de Guerra Oriental.

El procedimiento se ejecutó en Bucaramanga, Santander. En cámaras de seguridad quedó registrado el seguimiento que le hicieron las autoridades hasta ubicarlo como objetivo priorizado por la DIPOL.

Tras confirmar su localización, uniformados ingresaron a la vivienda donde se encontraba y efectuaron la captura.

¿Quién es alias César, el cerebro financiero del ELN más recientemente capturado?

Alias Cesar tiene notificación roja de Interpol por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir, lo que lo convertía en un requerido a nivel internacional.

En el mismo operativo también fue detenida una mujer que se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento.

Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin
RELACIONADO

Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin

El presidente Petro aseguró que se trata de dos capos de origen venezolano con capacidad de lavar activos del ELN y señaló que podrán ser extraditados a Venezuela.

Las autoridades avanzan ahora en el proceso judicial correspondiente tras este golpe contra las estructuras financieras asociadas al ELN en la frontera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Departamento de Estado de los EEUU envía donaciones para enfrentar la emergencia por las lluvias en Córdoba

Bogotá

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

A lo que vinimos

Mauricio Cárdenas asegura que si es presidente cerrará embajadas creadas "caprichosamente"

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Los papás de los pollitos” llegaron a La Casa de los Famosos Colombia

Entre abrazos y sorpresa, Lady Noriega y Juan Carlos Arango entraron a La Casa de los Famosos Colombia.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

¡Se está celebrando en varias regiones del país tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Deportes Tolima

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima: hora y canal para ver la Copa Libertadores

Perú

Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá