Cayeron dos cerebros del ELN: Petro anunció la captura de los capos venezolanos

El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de X la captura de dos capos de origen venezolano señalados de tener la capacidad de lavar activos del ELN.

Según el mandatario, las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Imperio de la Policía Nacional y los capturados podrían ser extraditados a Venezuela.

La acción se enmarca en los operativos contra estructuras asociadas al Grupo Armado Organizado ELN – Frente de Guerra Oriental, que opera en la frontera colombo–venezolana.

Petro anuncia captura de “capos venezolanos” ligados al ELN

Como parte de la Operación Imperio, la Policía Nacional logró la captura de César Pérez Serrano, alias Cesar, identificado como cabecilla de narcotráfico y lavado de activos vinculado al GAO ELN – Frente de Guerra Oriental.

El procedimiento se ejecutó en Bucaramanga, Santander. En cámaras de seguridad quedó registrado el seguimiento que le hicieron las autoridades hasta ubicarlo como objetivo priorizado por la DIPOL.

Tras confirmar su localización, uniformados ingresaron a la vivienda donde se encontraba y efectuaron la captura.

¿Quién es alias César, el cerebro financiero del ELN más recientemente capturado?

Alias Cesar tiene notificación roja de Interpol por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir, lo que lo convertía en un requerido a nivel internacional.

En el mismo operativo también fue detenida una mujer que se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento.

El presidente Petro aseguró que se trata de dos capos de origen venezolano con capacidad de lavar activos del ELN y señaló que podrán ser extraditados a Venezuela.

Las autoridades avanzan ahora en el proceso judicial correspondiente tras este golpe contra las estructuras financieras asociadas al ELN en la frontera.