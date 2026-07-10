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Robo en manada: la nueva modalidad que toma fuerza y preocupa en Cartagena

Solo en los últimos días dos casos quedaron registrados en video.

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
01:46 p. m.
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Es motivo de inmensa preocupación la nueva modalidad de hurto, conocida como robo en manada, que ha empezado a tomar fuerza en Cartagena.

Según las autoridades, grupos han optado por interceptar a una sola persona y amenazarla con armas blancas para obligarla a entregar sus pertenencias.

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El último caso bajo esta modalidad se registró en el barrio Escallón Villa, hasta donde llegó un grupo de siete hombres a bordo de cuatro motocicletas para interceptar a un ciudadano que iniciaba un viaje.

Al ver que se acercaba a su vehículo, lo arrinconaron para obligarlo a entregar las llaves y huir a bordo de la motocicleta.

El de Escallón Villa no es el primer robo en manada del que se tiene registro en Cartagena:

Días antes se registró otro caso en el barrio El Campestre, hasta donde llegó un grupo de hombres con arma blanca para intimidar a un ciudadano.

El hecho quedó registrado en video, lo que permitió a las autoridades entender el modus operandi de las bandas dedicadas al robo en manada y seguirles la pista a sus integrantes.

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Fue así como lograron llegar a dos presuntos implicados en el caso y extendieron una invitación a denunciar hechos similares, como el ocurrido en Escallón Villa. Aun así, habitantes de La Heroica, como Harold Reyes, advierten:

“Estamos muy preocupados. La sensación de zozobra es muy grande. No te puedes sentar en la puerta de tu casa, no puedes salir a disfrutar un rato en la calle porque llegan los bandidos, te ponen una pistola en la cabeza ¿y qué puedes hacer en contra de eso? No queda otra que entregar lo poco que tengas”.

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