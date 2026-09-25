Pactó un encuentro por aplicación de citas en Bogotá y le robaron 20 millones de pesos

Lo que parecía una primera cita prometedora terminó convirtiéndose en una noche de terror para un joven bogotano que decidió confiar ciegamente en el amor.

Tras conversar en una aplicación de citas con un joven que “mostró interés” en conocerse, aceptó encontrarse con él en un establecimiento nocturno de la zona T, norte de la ciudad.

Pidieron dos cocteles y estuvieron hablando durante un rato. Todo parecía ir bien hasta que el joven se levantó al baño y al regresar perdió el conocimiento, hasta el otro día, cuando despertó en un hospital del sur de Bogotá.

“Nos encontramos en horas de la noche. Recuerdo tomarme dos cocteles y, de ahí en adelante, nada más, sino hasta el siguiente día, al final del día, estando en el hospital”, explicó en diálogo con Noticias RCN.

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¿El momento en el que su bebida fue adulterada quedó registrado en video?

En las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno en el que se encontraban quedó registrado el modus operandi del agresor.

Cuando la joven víctima se levantó al baño, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa con un polvo en su interior. Se cercioró de que nadie estuviera mirando y lo dejó caer en la bebida de su acompañante.

“Desde ahí”, recordó la víctima en diálogo con este noticiero, “por las transacciones, parece que estuvimos en otro establecimiento que se encontraba cerca y luego empezaron los retiros en cajero automático y las compras por Internet”.

Pese a la evidencia en video, los bancos no quieren responder:

Mientras estaba inconsciente, el hombre con el que planeó la cita habría hurtado sus documentos y desocupó sus cuentas, sumando 20 millones de pesos, entre tarjetas de crédito y débito.

Aunque tiene material de prueba, gracias al establecimiento en el que se encontraban, ha estado viviendo un calvario, debido a que el banco no lo ha ayudado a recuperar su dinero.

De no encontrar una solución, tendría que pagar las tarjetas y recuperar sus ahorros por sí solo.