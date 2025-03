Robos de carros en Bogotá: Policía alerta por la modalidad más usada por los ladrones

La Policía Metropolitana de Bogotá ha desplegado una serie de operativos en varias localidades de la capital colombiana para combatir el hurto de vehículos, un delito que presenta cifras alarmantes y modalidades específicas que preocupan a las autoridades.

El 68% de los casos de hurto a vehículos en Bogotá ocurre bajo la modalidad de 'halado', es decir, cuando los delincuentes aprovechan para robar automóviles estacionados principalmente en la vía pública, lo que invita a la ciudadanía a tomar mayores prevenciones.

El reporte de la Policía sobre el robo de carros en Bogotá

"Lo que ha ocurrido de este año, tenemos un 68% de hurto a vehículos en el flagelo de delito de la modalidad de halado", informó el teniente coronel Diego Villar, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Además, añadió: "Hoy podemos decirle a la comunidad que tenemos 138 vehículos recuperados en lo que va del año y seguimos haciendo estas campañas de manera preventiva para crear conciencia con la comunidad y la seguridad de todos".

La Policía hace un llamado a la ciudadanía: "Por favor crean conciencia de no dejarlos en lugares o espacios que no son permitidos, no podemos dar blanco para estos delincuentes que a toda hora están mirando donde nos pueden hacer el acecho", advirtió Villar.

Finalmente, se reportó la captura de 39 personas vinculadas al robo de vehículos. Sin embargo, la Policía insiste en la importancia de la participación ciudadana: "Invitamos a toda la comunidad a denunciar que es lo más importante".

Las zonas más afectadas por el robo de carros en Bogotá

Estas bandas delincuenciales frecuentan áreas bancarias, residenciales, centros comerciales, bares y gastrobares, donde los conductores suelen dejar sus vehículos sin la debida precaución.

Un aspecto preocupante es la conexión de estas bandas con la comercialización ilegal de autopartes en la capital. Este vínculo sugiere una red organizada que va más allá del simple hurto de vehículos.