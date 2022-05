Rodolfo Hernández, lejos de arrepentirse de su cachetada: “Bien hecho”

El candidato presidencial Rodolfo Hernández estuvo conversando con Noticias RCN acerca de su plan de Gobierno y su campaña en búsqueda de llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones del 29 de mayo.

En medio de una dinámica en la que se le mostraba una imagen de algún hecho relevante para la vida del exalcalde de Bucaramanga, Hernández, fiel a su estilo, fue contundente al referirse sobre el episodio recordado por todo Colombia en el que decidió pegarle una cachetada a un concejal de la ciudad después de mantener una reunión en su casa.

“Bien hecho”, indicó inicialmente al ver la imagen. “Yo no me arrepiento porque fue un saboteador. Él también usó la violencia. Lo que pasa es que ustedes no saben la antesala de esa acción mía”, agregó el candidato presidencial.

“¿Que me hubiera podido ahorrar eso?, si, pido mil excusas. Pero él fue un saboteador”, dijo Rodolfo respecto al hecho que marcó su carrera política.

Proceso abierto en la Fiscalía

Acerca del proceso que tiene abierto el candidato presidencial en la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos, Hernández fue claro y afirmó que “eso son puras mentiras”, asegurando que lleva más de cinco años en ese proceso y nunca se le ha podido comprobar ninguna acción indebida.

“No me han acusado de nada. Son puras mentiras”, aseveró. “No me metieron solo ese, me metieron 200 (procesos de investigación). ¿Cuál era el objetivo de la politiquería porque no los dejaba robar? Sacarme de la Alcaldía, esa era su estrategia”, dijo en Noticias RCN.

“Me metieron 200 procesos. No me robé un solo peso de la Alcaldía, al contrario, todo el salario que me pagó la ciudadanía se lo entregué nuevamente a diferentes programas a los jóvenes más pobres de Bucaramanga. Pura paja. Tengo la conciencia tranquila. Llevan cinco años acusándome y nunca tienen suficientes pruebas y terminan postergando la audiencia”, concluyó el candidato.

Finalmente, Hernández también se refirió a la posible alianza que se rumora podría darse con Sergio Fajardo de cara a la primera vuelta presidencial, asegurando una vez más que solo tendría el apoyo, porque como se inscribió ante la Registraduría individualmente, no le puede fallar a las personas que firmaron por él.