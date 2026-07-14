¿En qué nivel están los embalses de Bogotá y Cundinamarca antes de la llegada de El Niño?

Las intensas lluvias registradas durante junio dieron un respiro a los embalses que abastecen de agua a Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Sin embargo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que este panorama favorable no significa que haya desaparecido el riesgo de una nueva temporada de sequía.

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La entidad hizo un balance del comportamiento de los principales sistemas de regulación hídrica durante el último mes y concluyó que, aunque los niveles de almacenamiento mejoraron, es necesario prepararse desde ahora ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

¿Cómo están los embalses tras las lluvias de junio?

De acuerdo con la CAR, las precipitaciones registradas durante junio, sumadas al manejo técnico de los embalses administrados por la entidad, permitieron revertir la tendencia de descenso que se venía presentando en los niveles de almacenamiento.

El análisis incluyó los sistemas Norte, Sur, Chingaza y El Hato, donde se evidenció una recuperación que fortalece la seguridad hídrica de la región.

Uno de los avances más importantes se registró en el Sistema Chingaza, que pasó del 58,27% al 62,71% de su capacidad, gracias al incremento de las lluvias en la región oriental del departamento, lo que aumentó los aportes de agua al embalse de Chuza desde mediados de junio.

¿Qué ocurrió con los demás sistemas de regulación?

Según el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, el Agregado Norte, conformado por los embalses de Neusa, Sisga y Tominé, mantuvo un comportamiento estable.

Esto fue posible, explicó, gracias al manejo gradual y controlado de las descargas de agua, así como al monitoreo permanente de los niveles de almacenamiento.

Por su parte, el Agregado Sur registró los mejores resultados. Durante todo junio, sus embalses permanecieron al 100% de su capacidad, reflejando condiciones óptimas de almacenamiento y una respuesta favorable frente a las lluvias del periodo.

¿Por qué la CAR sigue alertando si los embalses mejoraron?

Aunque el panorama actual es positivo, la Corporación insistió en que no es momento de relajar las medidas de ahorro de agua.

La entidad recordó que los pronósticos indican la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, caracterizado por una disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas, mayor presión sobre las fuentes hídricas y un incremento del riesgo de incendios forestales.

Por eso, considera que la recuperación observada durante junio debe aprovecharse para fortalecer la capacidad de respuesta del territorio y no como una señal para abandonar las medidas preventivas.

¿Qué recomendaciones hizo la CAR?

La autoridad ambiental reiteró que el ahorro y el uso eficiente del agua siguen siendo fundamentales y deben convertirse en una responsabilidad compartida entre las autoridades, los sectores productivos y la ciudadanía.

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Además, anunció que continuará realizando monitoreo permanente de los embalses, aplicando medidas técnicas para garantizar el abastecimiento de agua y reforzando las acciones de protección de los ecosistemas estratégicos.

¿Cuál es el llamado de la autoridad ambiental?

El director de la CAR aseguró que la mejor forma de enfrentar un eventual periodo de sequía es preparándose desde ahora.

En ese sentido, explicó que las actuales condiciones de los embalses representan una oportunidad para fortalecer la seguridad hídrica del territorio antes de que regresen las temporadas secas.

Finalmente, la Corporación informó que, a través de la Ruta de Preparación Climática, mantendrá un seguimiento permanente al comportamiento de los sistemas de regulación y priorizará las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua, especialmente para el consumo humano.