Capturan a cuatro hombres tras robarle violentamente el carro a conductor de app en Bogotá

En las últimas horas, cuatro hombres fueron capturados en la localidad de Kennedy luego de intentar robarle el vehículo de un conductor de plataforma. En el procedimiento, las autoridades recuperaron un arma de fuego que habría sido utilizada durante los hechos.

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La intervención fue realizada por uniformados de las Zonas de Atención del CAI Britalia, adscritos a la Estación de Policía Kennedy, quienes reaccionaron tras escuchar varias detonaciones y atender el llamado de auxilio de un ciudadano mientras adelantaban labores de patrullaje.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la víctima relató que los hoy capturados solicitaron un servicio de transporte mediante una plataforma digital. Durante el recorrido, presuntamente lo intimidaron con un arma de fuego, lo agredieron físicamente y realizaron disparos con el propósito de apoderarse del automóvil.

Tras conocer lo ocurrido, los uniformados iniciaron un seguimiento que terminó sobre la carrera 80, donde lograron interceptar a los cuatro sospechosos. En ese lugar, el conductor afectado los señaló como los presuntos responsables del ataque.

Así fue la captura

Durante la inspección al vehículo, los policías recuperaron un arma de fuego que, según las primeras indagaciones, habría sido abandonada por los implicados mientras intentaban escapar. Ese elemento quedó bajo cadena de custodia como parte de la investigación.

Los capturados, de 19, 23, 25 y 28 años, fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Entretanto, el conductor de plataforma fue trasladado a un centro asistencial para recibir valoración médica. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano, con el fin de facilitar una reacción oportuna de las autoridades.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.