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Suspenden al conductor que manejó la ambulancia involucrada en accidente en Bogotá

El hecho se dio hace pocos días y dejó en grave estado a Jeison Julián Rojas, joven de 25 años estudiante de la Universidad Nacional.

Ambulancia arrolló a un joven en Bogotá
Foto: Toma captura de video

Nicolás Martínez Sánchez

julio 14 de 2026
01:48 p. m.
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El viernes 10 de julio se presentó un grave accidente en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. El joven de 25 años Jeison Julián Rojas fue víctima del siniestro ocurrido en horas de la noche.

Joven fue arrollado violentamente por una ambulancia que se pasó un semáforo en rojo en Bogotá
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Una ambulancia presuntamente se pasó un semáforo en rojo y arrolló al hombre, quien estaba retornando de su trabajo a la casa. Rojas se encuentra en coma inducido y tiene serias fracturas en varias partes del cuerpo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. informó que una de sus ambulancias estuvo involucrada en el hecho y anunció medidas administrativas, junto con la disposición de colaborar con las autoridades pertinentes.

También explicó que, tras el hecho, el personal que se movilizaba en la ambulancia atendió de inmediato a las personas afectadas, prestándoles los primeros auxilios, diferente a la versión de los familiares. Los allegados señalaron que el personal no atendió la situación.

Además, la Subred indicó que puso en marcha los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y manifestó su disposición para aportar toda la información que sea requerida durante el proceso.

¿Qué medidas se han tomado?

Como parte de las acciones administrativas, confirmó la suspensión preventiva del conductor de la ambulancia y el inicio de una investigación interna para establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente para definir las medidas correspondientes.

A través de un comunicado, recordó que el cumplimiento de las normas de tránsito es una obligación individual de cada conductor y señaló que cualquier eventual responsabilidad será determinada por las autoridades competentes, respetando el debido proceso.

La entidad también expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, al tiempo que lamentó lo ocurrido. Asimismo, reiteró su compromiso con la prestación de servicios de salud bajo criterios de seguridad, responsabilidad y respeto por la vida, mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.

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