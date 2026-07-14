Galatasaray le puso precio a Davinson: estos clubes lo quieren

El Mundial 2026 no solo dejó a Davinson Sánchez como uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia, sino que también disparó su valor en el mercado internacional.

El defensor despertó nuevamente el interés de varios equipos europeos y, consciente del momento que vive el colombiano, Galatasaray ya estableció la cifra mínima para dejarlo salir.

Según informó el diario turco Fanatik, un directivo del club fue claro al fijar las condiciones para una posible transferencia: no aceptarán ofertas inferiores a los 35 millones de euros por el zaguero de 30 años.

La postura refleja la confianza que tiene el campeón turco en el nivel que mostró Davinson durante la Copa del Mundo, donde fue una de las figuras de Colombia, más allá de haber fallado uno de los penales en la eliminación frente a Suiza.

¿Qué equipos quieren fichar a Davinson Sánchez?

El principal interesado sigue siendo el Como, de la Serie A italiana. Antes del Mundial ya existían conversaciones entre el club y el entorno del jugador, pero su rendimiento en la Copa habría cambiado el panorama económico de la operación.

Ahora, el equipo italiano deberá presentar una oferta mayor si pretende quedarse con el defensor colombiano.

RELACIONADO Equipo italiano salta al mercado por Juan Fernando Quintero luego del Mundial 2026

Sin embargo, el Como no está solo en la carrera. En Italia también ha surgido el interés del Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, que analizaría presentar una propuesta una vez avance el mercado de fichajes.

Desde Inglaterra también apareció un nuevo candidato: el Bournemouth, club que estaría siguiendo la situación del colombiano y evaluando la posibilidad de iniciar contactos.

Galatasaray elevó el precio de Davinson Sánchez

La directiva del club turco considera que este es el momento ideal para realizar una venta importante. Davinson atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y todavía conserva un importante valor deportivo y económico.

Galatasaray pagó cerca de 15 millones de euros al Tottenham por su fichaje, por lo que una transferencia por 35 millones representaría una importante ganancia para la institución.

Aun así, el equipo tampoco tiene urgencia por desprenderse del colombiano. Si ninguna oferta alcanza la cifra establecida, la intención es mantener al defensor como una de las piezas clave para la próxima temporada.

RELACIONADO Importante figura del Mundial 2026 recibió amenazas de muerte

Por ahora, Davinson disfruta de sus vacaciones tras la participación con Colombia en el Mundial 2026. Se espera que en las próximas semanas el mercado comience a moverse y que los clubes interesados definan si están dispuestos a acercarse a las pretensiones económicas del Galatasaray.