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Dólar en Colombia cerró en niveles de 2019: así quedó el precio de hoy, 14 de julio

El dólar cerró este 14 de julio en $3.252,19 en Colombia, un valor que lo mantiene en niveles de 2019. Conozca cómo se movió la divisa durante la jornada.

Dólar en Colombia cerró en niveles de 2019: así quedó el precio de hoy, 14 de julio
Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
02:16 p. m.
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El dólar terminó la jornada de este martes 14 de julio con un leve incremento en el mercado colombiano.

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Aunque la variación frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue moderada, la divisa mantuvo un comportamiento estable durante el día, en medio de un contexto en el que continúa muy por debajo de los niveles registrados hace un año y al inicio de 2026.

La moneda estadounidense cerró en $3.252,19, lo que significó un aumento de $3,32 respecto a la TRM de $3.248,87 vigente para este martes.

Así se movió el dólar durante la jornada

A lo largo del día, el precio del dólar osciló entre un mínimo de $3.225 y un máximo de $3.260,50, mostrando movimientos moderados sin grandes sobresaltos.

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Si bien el cierre fue ligeramente superior a la TRM, el comportamiento general de la divisa sigue evidenciando una tendencia bajista en comparación con otros periodos. Para este martes, la tasa oficial se mantuvo sin cambios frente al día anterior.

Los analistas continúan atentos a factores internacionales como las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como a la evolución de los precios del petróleo y el comportamiento de los mercados emergentes, variables que suelen influir en la cotización del dólar en Colombia.

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Las cifras muestran que la moneda estadounidense continúa cotizando muy por debajo de los valores registrados meses atrás.

En comparación con la misma fecha de la semana anterior, la TRM disminuyó 3,04 %, equivalente a $101,81. Frente al mismo día del mes pasado, la reducción fue de 6,53 % ($226,85).

Asimismo, desde el inicio de 2026 el dólar acumula una caída de 13,53 %, es decir, $508,21 menos. El descenso es aún más marcado frente al mismo día de 2025, con una reducción anual de 18,86 %, equivalente a $755,03, consolidando uno de los niveles más bajos que ha registrado la divisa en el último año.

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