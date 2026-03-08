"Fue un error", Roy Barreras habló tras sorpresivo resultado en la consulta de este 8 de marzo

El exembajador y expresidente del Senado, Roy Barreras, se alzó este domingo con la victoria en la consulta interpartidista del Frente por la Vida. Con este resultado, Barreras consolida su aspiración y se prepara para competir en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, presentándose como la alternativa de "unidad y experiencia" dentro del sector progresista.

Tras obtener el mayor porcentaje de escrutinio en las mesas, los datos de la Registraduría Nacional confirmaron que Barreras superó a su principal contendor, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aunque la competencia fue intensa, la estructura política de Barreras y su discurso enfocado en la "confianza institucional" lograron captar el favor de los votantes de esta coalición de centro-izquierda.

Ahora, pese a obtener la consulta, Barreras aseguró que fue "un error" y lanzó un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro.

“Hemos ganado una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra las encuestas y un error estratégico de boicotear la participación de progresistas en el Frente por la Vida (...) fue un error estratégico, presidente Petro, se lo advertí”, dijo ante los medios de comunicación presentes.

Y agregó sobre Petro: “Les pidió a cinco o seis millones de colombianos que no acudieran. Él mismo sacrificó el hecho de ganarle a la consulta de la derecha”.

¿Qué viene ahora para Roy Barreras?

El camino hacia la Casa de Nariño no será sencillo para Barreras. Ahora, como candidato oficial, deberá medir fuerzas directamente con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, quien no participó en consultas este domingo al tener su candidatura ya consolidada por el oficialismo petrista.

Con la definición de las consultas, el ramillete de candidatos para el 31 de mayo queda encabezado por figuras como Paloma Valencia, ganadora de la consulta de derecha; Claudia López, quien se impuso con contundencia en la Consulta de las Soluciones (centro); e Iván Cepeda.

Roy Barreras deberá ahora buscar alianzas con los sectores que apoyaron a Daniel Quintero y tratar de atraer a los votantes del centro que aún no se deciden por Claudia López. Su estrategia, según fuentes cercanas a su campaña, se centrará en la "seguridad institucional" y en la reactivación económica, puntos que considera descuidados en el debate actual.