Civiles en Oriente Medio han empezado a refugiarse bajo tierra por los constantes ataques aéreos

El cielo en Oriente Medio, desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, ha sido escenario de lluvias de misiles, que han causado destrucción y pánico en zonas urbanas de la región.

El fin de semana, cuando se completaban ocho días desde que estalló la guerra, ciudades de Israel y Baréin fueron blanco de ataques iraníes.

En Israel, los ciudadanos tuvieron que refugiarse bajo tierra ante las constantes alertas. “En este momento estamos trasladando a dos pacientes en estado crítico y declarando el fallecimiento de otro paciente”, reportaba a medios locales el paramédico israelí Ori Lazarovitch.

Mientras, en Baréin, una planta desalinizadora fue atacada con misiles. Esta respuesta provocó que en la república islámica fueran destruidas varias bases militares y de inteligencia, utilizadas por el régimen.

Líbano bajo ataque:

Uno de los países más afectados ha sido Líbano, al norte de Israel, donde se han registrado ataques y una incursión dirigida en la zona de frontera, para detener los ataques de Hezbolá.

Sin embargo, en medio de los esfuerzos del Ejército israelí para eliminar a los integrantes del grupo paramilitar, Human Rights Watch (HRW) denunció el uso de fósforo blanco en zonas residenciales.

"El ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparado por artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor", advirtió la organización en un informe reciente.

Estados Unidos dice que el alza del petróleo es un pequeño precio a pagar:

También el fin de semana, el Comando Central de los Estados Unidos publicó una serie de imágenes de los ataques realizados contra Irán.

El presidente Trump cuestionó la designación de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de la república islámica y advirtió que el alza del 25% del petróleo es un pequeño precio a pagar:

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y el mundo ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!”.