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Revelaron videos del tiroteo en Teotihuacán: momentos de angustia entre turistas

Salieron a la luz videos del tiroteo en Teotihuacán: imágenes muestran el caos.

videos tiroteo teotihuacan
Fotos: capturas pantalla X Sonora presente

Noticias RCN

abril 21 de 2026
04:02 p. m.
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Revelaron videos del tiroteo en Teotihuacán conmocionando a la opinión pública internacional. Las imágenes, que ya circulan en medios y redes sociales, muestran el momento en que un hombre armado dispara desde lo alto de una de las pirámides, mientras decenas de visitantes intentan protegerse en medio del caos.

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El ataque ocurrió en el reconocido complejo arqueológico ubicado al norte de Ciudad de México, uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Según autoridades, el hecho dejó una persona muerta, un ciudadano canadiense y al menos 13 heridos, varios de ellos por impactos de bala y otros por caídas durante la huida.

¿Qué muestran los videos del tiroteo en Teotihuacán?

Las grabaciones captadas por turistas evidencian la magnitud del pánico. En los videos se observa al agresor de pie en la cima de la pirámide, mientras se escuchan múltiples disparos. A su alrededor, visitantes buscan refugio, se tiran al suelo o corren desesperadamente para escapar.

Este material audiovisual ha sido clave para reconstruir los hechos y dimensionar la gravedad del ataque. Testigos relataron que la situación generó confusión total, lo que provocó lesiones adicionales entre quienes intentaban ponerse a salvo.

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Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos. Entre los afectados se encuentran ciudadanos de varios países, incluidos Colombia, Rusia y Canadá.

¿Qué se sabe del responsable del tiroteo en Teotihuacán?

El embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, señaló en La FM:

Con base en lo que pude escuchar de quienes estaban presentes en las pirámides, me inclino a pensar que es una persona con rasgos de xenofobia y con un problema psiquiátrico grave.

Por su parte, las autoridades mexicanas confirmaron que el agresor falleció tras el incidente. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se adelanta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Asimismo, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, confirmó la muerte de un ciudadano de su país y expresó su preocupación por lo sucedido.

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El ataque ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en sitios turísticos de alta afluencia. Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando impacto internacional, en especial por la circulación de los videos que evidencian la gravedad del hecho.

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