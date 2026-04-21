¿Karol G no cantará en Medellín?: sello discográfico de la mujer se pronuncia ante el anuncio

El mundo entero se encuentra conmocionado ante el más reciente anuncio de Karol G, al finalizar su presentación en Coachella 2026, sobre su nuevo tour mundial con el que visitará decenas de ciudades por todo el mundo.

Pese a que inicialmente no se conocían mayores detalles sobre su decisión, ya se hicieron oficiales algunas de las fechas, países y ciudades que la paisa estará visitando próximamente.

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Fechas oficiales del Tropitour de Karol G

El mundo entero se está preparando para recibir a Karol G una vez más con su nueva gira ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ que dará inicio este próximo 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. A partir de esa fecha, la ‘Bichota’ hará un recorrido extenso que culminará el 24 de julio del 2027 en Milán, España.

La gira dará inicio por Estados Unidos al tener contempladas más de 15 presentaciones, seguirá por México, Costa Rica y finalizará el 2026 con su presentación en Colombia. El 2027 dará inicio en Ecuador y seguirá por Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Polonia, Alemania y culminará nuevamente en España.

Sin embargo, el sello discográfico de la artista dio a conocer que próximamente se anunciarán nuevas ciudades a las que Carolina llevará su anhelado show.

¿Karol G no va a cantar en Medellín?

El anuncio de la paisa no solo ha desatado emoción, sino duros cuestionamientos al no tener contemplada, hasta ahora, una fecha en Medellín, pues la única fecha confirmada en Colombia es el próximo 4 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá.

Por esto, ante la ola de comentarios que se desataron en redes sociales, Bichota Récords hizo público un comunicado en donde dieron a conocer que Medellín todavía no será una plaza confirmada a raíz de las remodelaciones que el Atanasio Girardot enfrentará próximamente.

“Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el estadio Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad ya que tendremos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta. Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín lo merece”.

¿Qué se sabe de la boletería para Bogotá?

El Campín se vestirá del mejor estilo tropicoqueto para recibir a Carolina Giraldo. Pese a que no se conoce la fecha oficial para la venta de boletos, se sabe que la tiquetera encargada será Ticketmaster y la preventa será para clientes del Banco Falabella.