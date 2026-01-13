Vendieron una finca que era de Pablo Escobar en Antioquia: esta es la millonada que costó

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) puso a la venta una finca que fue propiedad del narcotraficante Pablo Escobar.

A través de una subasta pública, se vendió La Manuela, inmueble que ha sido catalogado como uno de los más importantes que se le fue incautado al narcotráfico.

¿En cuánto se vendió la finca?

La finca está ubicada cerca a la represa El Peñol por Guatapé. Cuenta con 7.826 metros cuadrados y el precio se cerró en 7.700 millones de pesos.

En la época del Cartel de Medellín, La Manuela fue un centro de operaciones clave. Son varios los registros de crímenes que se cometieron en sus instalaciones. La construcción comenzó en 1985 y terminó en 1992, un año antes de la muerte del capo.

Dada su ubicación cerca a la represa, después de Escobar se transformó en un lugar turístico. Muestra de ello son los árboles africanos y europeos que se importaron. También hay magnolias y tulipanes que no son tan frecuentes de encontrar.

Del narcotráfico al turismo

Los turistas han disfrutado de vuelos en helicópteros que recorren el embalse y muestran el mejor ángulo de la naturaleza. Además, hay servicio de paintball (de $80.000 a $330.000) y un tour guiado que recoge la historia.

RELACIONADO SAE subasta propiedades en Bogotá y Barranquilla que van desde los 35 millones de pesos

Amelia Pérez, presidenta de la entidad, destacó el cambio de imagen que se le dio, pasando de un foco de delincuencia a una recuperación que le deja ingresos al Estado: “Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico, hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos y permiten cerrar ciclos de violencia”.

“En sus espacios se concentraron episodios de la vida íntima y familiar del capo, así como hechos asociados a la violencia y al crimen que marcaron la historia reciente del país. Hoy, ese pasado oscuro da paso a un nuevo capítulo: el de la recuperación de bienes adquiridos con dineros ilícitos para ponerlos al servicio de la legalidad y el interés general”, precisó la entidad.