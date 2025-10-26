SAE subasta propiedades en Bogotá y Barranquilla que van desde los 35 millones de pesos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados o en proceso de extinción de dominio en Colombia, ha anunciado una nueva subasta pública presencial de inmuebles en Bogotá y Barranquilla.

El evento ha generado gran expectativa debido a que incluirá propiedades con precios base accesibles, comenzando desde tan solo $35 millones de pesos.

Este evento se llevará a cabo en dos fechas y ciudades distintas, extendiendo su alcance y opciones a los posibles compradores. El calendario establece que el remate tendrá lugar primero en Bogotá (el 27 de noviembre) y posteriormente en Barranquilla (el 3 de diciembre).

Catálogo de propiedades de subasta de la SAE

El portafolio de bienes es diverso e incluye desde pequeños locales comerciales hasta apartamentos de lujo. El bien que ha acaparado la atención por su bajo valor de partida es un local comercial en una de las ciudades, cuyo precio base es de $35 millones de pesos.

En la capital del Atlántico, Barranquilla, la oferta resalta por un apartamento de amplias dimensiones (277,89 metros cuadrados) ubicado en el exclusivo edificio Rigal, en el barrio Altos de Riomar.

Este inmueble es conocido por su arquitectura y sus generosas zonas comunes, representando una opción de vivienda de alto standing a un precio potencialmente competitivo.

En la capital del país, también se ofrece un local comercial de 1,94 m² sobre la Carrera 91, en Suba, con un valor base superior a los 35 millones de pesos. Además se destaca un apartamento de tres niveles en el Edificio Los Pinos II, ubicado en el sector de Chapinero, con un garaje doble y una terraza de uso exclusivo de casi 93 m².

Así puede participar en las subastas de la SAE

Proceso de postulación y fechas clave

Para poder participar en esta subasta presencial, los interesados deben cumplir con un proceso de postulación y pago de seriedad. El plazo para realizar este trámite inició el 21 de octubre y se extiende hasta el 4 de noviembre del presente año.

Es crucial que cualquier persona interesada revise los requisitos específicos y la documentación necesaria en la página web oficial de la SAE para asegurar su participación.

La subasta se desarrollará en una modalidad presencial, y el lugar exacto del evento será comunicado directamente a los participantes que hayan completado su inscripción y el pago de seriedad. Usualmente, este pago corresponde a un porcentaje (generalmente el 20%) del valor base del bien que se desea adquirir, y busca asegurar la seriedad de la oferta.