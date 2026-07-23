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Defensoría del Pueblo registró 15.960 personas desplazadas entre enero y junio de 2026

Según el Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría, Norte de Santander y Cauca fueron los departamentos con más personas desplazadas forzosamente durante este periodo.

Foto: Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

julio 23 de 2026
07:12 a. m.
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La Defensoría del Pueblo presentó su más reciente Boletín de Movilidad Humana, en el que advierte sobre el impacto del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades en distintas regiones del país, además de la situación de connacionales deportados que retornan desde el exterior.

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Entre enero y junio de 2026 se registraron 83 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 15.960 personas y 44 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 64.787 ciudadanos.

Los departamentos más golpeados por el desplazamiento fueron Norte de Santander, con 3.854 personas afectadas; Cauca, con 2.622; Nariño, con 2.223, Antioquia, con 2.194 y Magdalena, con 1.960. Mientras que Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca concentraron las mayores afectaciones por confinamiento.

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Impacto en comunidades vulnerables

Solo en junio, la entidad documentó 12 desplazamientos con 2.742 personas afectadas y seis confinamientos que impactaron a 3.190 ciudadanos.

El informe advierte que estas dinámicas agravan la vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan mayores riesgos de desarraigo, pérdida de territorio y afectaciones culturales.

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Connacionales deportados

El boletín también incluyó un análisis sobre los vuelos de deportación. Entre enero y junio fueron acompañados 17 vuelos procedentes de Estados Unidos, Chile y España, en los que retornaron 1.663 personas. Durante junio se recibieron cuatro vuelos con 361 connacionales.

La Defensoría constató que el 66 % migró en busca de empleo o mejores ingresos, mientras que más del 22 % lo hizo por razones vinculadas al conflicto armado, la inseguridad o las amenazas.

El 83 % manifestó su intención de regresar a su lugar de origen tras retornar al país. El monitoreo evidenció casos de hacinamiento, deficiencias en salud y alimentación, maltrato verbal y psicológico, así como violencia física durante los procesos de deportación.

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