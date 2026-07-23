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Olvidaron desactivar el GPS de un carro robado y la Policía descubrió gigantesco desguazadero

El sistema de rastreo satelital del vehículo reportado como robado en Bogotá permitió que autoridades localizaran el epicentro de esta red criminal.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
07:06 a. m.
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Un descuido llevó a que la Policía lograra desmantelar una organización criminal dedicada al robo y desvalijamiento de vehículos, tras olvidar desactivar el sistema GPS de un carro robado.

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El sistema de rastreo que se mantuvo activado durante el recorrido condujo a las autoridades hasta un desguazadero clandestino en el sur de Bogotá.

Al ingresar al lugar que arrojaba la ubicación del GPS, las autoridades descubrieron aproximadamente 40 vehículos robados, algunos completamente desmantelados y otros en proceso de ser desarmados para la venta ilegal de autopartes en el mercado negro.

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Así fue como la víctima reportó su vehículo robado en Bogotá

La investigación comenzó cuando los dueños del vehículo reportaron a la Policía el robo y entregaron a las autoridades acceso al sistema de rastreo satelital que permanecía activo.

Los investigadores siguieron la señal del GPS hasta una ubicación remota donde operaba el desguazadero ilegal. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una operación criminal sofisticada con instalaciones diseñadas específicamente para el desmantelamiento rápido de vehículos.

La banda criminal había invertido en equipamiento profesional para separar y catalogar las piezas robadas.

Durante el allanamiento, las autoridades identificaron vehículos de distintas marcas y modelos, muchos de ellos reportados como robados en semanas y meses anteriores.

Algunos carros ya habían sido completamente desvalijados, con sus partes organizadas para distribución, mientras otros acababan de ingresar a las instalaciones.

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La millonada que hallaron en desguazadero en Bogotá

El valor estimado de los vehículos recuperados alcanza cifras millonarias, representando un golpe significativo a las finanzas de la organización criminal.

Tras el hallazgo, las autoridades capturaron a varios individuos encontrados en el lugar, quienes enfrentan cargos por receptación, asociación ilícita y robo agravado. La investigación continúa para identificar a otros miembros de la red criminal y determinar el alcance de sus operaciones.

Los propietarios de los vehículos recuperados están siendo contactados para los procedimientos de identificación y devolución. Sin embargo, varios de los carros sufrieron daños significativos durante el proceso de desmantelamiento, lo que complica su recuperación.

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