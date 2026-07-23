Banco de la República subiría la tasa al 12,5%: así afectarían los créditos y los CDT

La próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, prevista para el 31 de julio, será clave para millones de colombianos.

Aunque la decisión oficial aún no se conoce, la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas de los Analistas Económicos indica que el mercado espera un aumento de la tasa de interés de política monetaria hasta el 12,5 %.

Y es que, de cumplirse ese pronóstico, el impacto se sentiría tanto en quienes buscan un crédito como en quienes tienen dinero destinado al ahorro.

Además, las proyecciones apuntan a que ese nivel se mantendría hasta finales de 2026 y que solo a partir de 2027 comenzaría una reducción gradual, cerrando ese año en 10,75 %.

¿Cómo afectarían los créditos y los CDT?

Según Óscar Manco López, PhD en Ciencias Económicas y CEO de Trust Investment, un incremento en la tasa de intervención encarece el acceso al crédito para hogares y empresas.

"Un incremento en la tasa de intervención hace que el crédito sea más costoso para hogares y empresas. Los préstamos de consumo, hipotecarios y empresariales tienden a encarecerse, lo que puede llevar a que muchas familias reduzcan gastos financiados y que las compañías aplacen algunas inversiones", explicó.

En contraste, el experto señala que el escenario favorece a quienes buscan rentabilizar su dinero mediante Certificados de Depósito a Término (CDT), especialmente en plazos de entre tres y nueve meses.

Además, destacó que unas tasas altas ayudan a reducir el ritmo del consumo y contribuyen al control de la inflación.

"Precisamente por eso, los CDT de corto plazo podrían representar una buena oportunidad antes de que las tasas comiencen a descender nuevamente", puntualizó.

Expertos recomiendan no decidir solo por la tasa de interés

Para Lina Galindo, CEO de KOA Compañía de Financiamiento, los colombianos deben mirar más allá de los movimientos del Banco de la República antes de elegir un producto financiero.

"Las decisiones del Banco de la República son una referencia importante para el sistema financiero, pero las personas no deberían decidir únicamente porque una tasa suba o baje. Lo más importante es definir cuál es el objetivo del ahorro, durante cuánto tiempo pueden mantener esos recursos invertidos y qué producto responde mejor a sus necesidades", aseguró.

La experta recordó que un eventual aumento de la tasa de política monetaria no significa que todos los CDT incrementen inmediatamente su rentabilidad, ya que cada entidad financiera define las tasas que ofrece según su estrategia y las condiciones del mercado.

Actualmente, el ahorro sigue ganando protagonismo en Colombia. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, los saldos de CDT de personas naturales ya superan los $141 billones, mientras que el Reporte de Inclusión Financiera señala que el 96,9 % de los adultos cuenta con al menos un producto financiero formal, una señal de que cada vez más colombianos buscan proteger y hacer crecer su dinero.