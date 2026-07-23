La próxima fecha FIFA tendrá un cambio poco común: ¿cuál es?

Tras el fin del Mundial 2026 en el que España se proclamó como el gran campeón tras vencer a Argentina, varios jugadores comenzaron a disfrutar de su periodo de vacaciones, mientras que otros han retornado a sus clubes.

Sin embargo, las selecciones ya están pensando en sus próximos retos para prepararse para las Eliminatorias y alistar su camino hacia la Copa del Mundo del 2030.

En medio de ese panorama, ya quedó definido el calendario de la próxima fecha FIFA y se conoció que tendrá un cambio que las selecciones pueden aprovechar para trabajar a tope. ¿Cuál es?

Este es el cambio que tendrá la próxima fecha FIFA del 2026

De acuerdo con lo estipulado en la página oficial de la FIFA, la próxima ventana de partidos internacionales se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Por lo tanto, debido a que la fecha abarcará 16 días, las selecciones no solo podrían jugar dos partidos, como ocurre habitualmente, sino que les sería posible programar al menos cuatro.

Es así como la Federación Colombiana de Fútbol continúa estableciendo contactos con otras selecciones y, al parecer, está cerca de confirmar un amistoso vs. México y otro contra Perú, en Estados Unidos.

¿Cuándo será la última fecha FIFA del 2026?

Después de la fecha FIFA programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, habrá una ventana más para los partidos internacionales.

Esta, de acuerdo con el calendario del máximo organismo rector del fútbol, será entre el 9 y el 17 de noviembre y cada selección podría disputar máximo dos partidos.

¿Cuál es la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA?

Tras su participación en el Mundial 2026, la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo quedó en la posición 11 del ranking FIFA.

Actualmente, la 'tricolor' acumula 1.739,89 puntos y se encuentra por debajo de España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México.