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Venezuela excarcela a cerca de 30 presos políticos tras nueva ronda de diálogos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó este 26 de septiembre la salida de 29 personas de diferentes centros penitenciarios del país.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
06:46 p. m.
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Cerca de 30 personas detenidas por motivos políticos fueron excarceladas en Venezuela entre el viernes y este sábado, en medio del proceso de diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó este 26 de septiembre la salida de 29 personas de diferentes centros penitenciarios del país. Entre los liberados se encuentran alrededor de ocho mujeres que habían sido detenidas en 2021 y acusadas de delitos relacionados con narcoterrorismo.

Las excarcelaciones se produjeron después de que el viernes terminara la segunda ronda de conversaciones entre el oficialismo y la oposición, proceso que se desarrolla con el respaldo de Washington, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

De acuerdo con el más reciente balance publicado por la organización Foro Penal, con corte al 18 de septiembre, 344 personas permanecían detenidas por razones políticas en Venezuela. La organización todavía no había actualizado esa cifra tras las nuevas liberaciones.

Piden incluir a los presos políticos en el diálogo
Familiares de los detenidos y organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que la situación de los presos políticos sea incorporada de manera directa a las conversaciones con el gobierno.

Por su parte, la oposición se comprometió a abordar el tema durante las negociaciones.

En ese contexto, Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, pidió la liberación de las personas que considera detenidas injustamente y reclamó garantías para sus derechos.

Entre los excarcelados hay seis personas relacionadas con la denominada Operación Gedeón, un episodio ocurrido en 2020 en el que el régimen de Maduro señaló a civiles y militares venezolanos y estadounidenses de participar en un supuesto intento para derrocarlo.

Uno de los detenidos por este caso era Josnars Baduel, hijo del fallecido general Raúl Isaías Baduel, quien ocupó el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez.

También liberan a detenido vinculado al caso de Óscar Pérez

Foro Penal reportó además la excarcelación de Frank Cabañas, quien estaba relacionado con el caso de Óscar Pérez, inspector policial y piloto que se rebeló contra el régimen de Maduro y murió durante un operativo militar en 2018.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la actuación de las fuerzas de seguridad durante ese operativo y han señalado que pudo constituir una ejecución extrajudicial.

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El caso llegó a instancias del sistema interamericano de derechos humanos.

Las nuevas liberaciones se producen meses después de que el gobierno de Delcy Rodríguez promulgara, en febrero, una ley de amnistía tras la captura de Maduro.

Sin embargo, organizaciones y familiares de los detenidos sostienen que las excarcelaciones han ocurrido de manera gradual.

Mientras continúa el proceso de diálogo, familiares de los presos políticos mantienen las protestas para exigir su liberación.

Algunos permanecen incluso en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y en los alrededores de la cárcel El Rodeo I, un centro penitenciario que organizaciones no gubernamentales han señalado por presuntos casos de tortura.

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