Mujer permaneció nueve días secuestrada siendo abusada en una vivienda en Bogotá: el responsable era su pareja

Una denuncia conocida el pasado 6 de septiembre permitió a las autoridades iniciar una investigación por un grave caso ocurrido en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

Una mujer llegó hasta un centro hospitalario y manifestó que había permanecido nueve días retenida contra su voluntad dentro de un inmueble.

Según su relato, durante ese periodo habría sido víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de su pareja sentimental.

La mujer aseguró que mantenía una relación con el señalado agresor desde hacía aproximadamente un año. Sin embargo, ambos no convivían de manera permanente.

Encontraron al presunto responsable en la misma vivienda donde ocurrieron los hechos

Durante las labores investigativas, las autoridades establecieron que el hombre señalado permanecía de manera frecuente en el inmueble donde, según la denuncia, habrían ocurrido los hechos.

Con esta información, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento.

El procedimiento tenía un doble propósito: hacer efectiva la captura del señalado y recopilar elementos que pudieran contribuir al esclarecimiento de la investigación.

¿Cómo lograron capturar a la pareja de la víctima?

La diligencia se realizó el 17 de septiembre cuando hasta el inmueble llegaron investigadores de la SIJIN y unidades del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, quienes adelantaron el procedimiento y lograron capturar al ciudadano señalado.

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Durante el allanamiento también fueron incautados elementos considerados de interés para el proceso judicial.

Después de su captura, el hombre fue trasladado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento.

Ahora, el señalado deberá responder por secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura.

Es importante precisar que la imputación corresponde a la acusación formulada por la Fiscalía dentro del proceso y que la responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia.