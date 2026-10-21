Santiago Ortiz revela qué hay detrás de su discurso de graduación que se volvió viral

Santiago Ortiz, de 22 años, es el joven viral en redes por el emotivo discurso durante su graduación como abogado en la Universidad de Los Andes. Estudió con beca completa y ya fue contratado por la Corte Constitucional.

En entrevista con Vanessa de la Torre reflexiona sobre las razones por las que sus palabras resonaron en la población que se gradúa actualmente y aborda temas como competitividad laboral, paz y memoria histórica.

¿Esa elocuencia de dónde sale?

Creo que viene insertada de la sociedad de debate, creo que en el entrenamiento, la persuasión es lo que más nos preocupa y parte de la persuasión está la elocuencia, está la manera en que tú estructuras tus ideas, la manera en que las expresas y pues desde ahí se entrenó y se pulió para que en el discurso saliera así.

¿Qué es la sociedad de debate?

Es una iniciativa estudiantil que tienen varias universidades, nosotros tenemos la nuestra, Sociedad de Debate Uniandina, donde lo que hacemos es formar a nuestros debatientes para representar a la Universidad de Los Andes en el campeonato nacional y en el campeonato mundial, somos los actuales campeones nacionales y somos semifinalistas mundiales de debate.

¿Por qué entre todos los graduados fuiste quien dio el discurso?

La universidad hizo una convocatoria abierta donde todas las personas que quisieran participar, enviaron su discurso, luego de un comité de evaluación de siete personas, yo obtuve la máxima calificación ponderada entre todos los postulantes y me escogieron para el discurso de graduación.

¿Ganaste también una beca?

Sí, me gané la beca, toda la carrera la hice becado, no había ninguna otra manera para mí para alcanzar la universidad, si no era la beca.

¿Siempre quisiste estudiar derecho?

No, iba a iniciar con una ingeniería mecatrónica, pero en uno de los modelos de Naciones Unidas me di cuenta de las habilidades que estaban conectadas con la investigación, la rigurosidad, las habilidades blandas, y dije, quiero explorar esto, y la carrera que más me ofertaba eso era el derecho.

¿Por qué crees que ese discurso, que parece tan obvio, nos ha puesto a todos a reflexionar de esta manera?

He reflexionado mucho sobre eso, sobre todo con esta ola de opinión que se creó estos últimos dos días, y creo que te podría dar dos respuestas: la primera, creo que es porque recoge una de las preocupaciones más intensas que tenemos la población que se gradúa en este momento, que es, digamos, la competitividad en el mercado laboral y la escasez de posiciones por las cuales tenemos que competir. Pero lo otro es que creo que el discurso reconoce bien, y fue un esfuerzo racional que yo hice, de reconocer cuáles son las coyunturas en las que el país necesitaba mayor palestra pública, y yo creo que eso fue la paz, yo creo que eso fue la memoria, y eso fue lo que intenté resaltar en el discurso.

¿Quién te enseñó a argumentar?

Muchas personas. Podría resaltar, digamos, a Juanita Hincapié, que fue campeonada mundial de debate en 2019, aprendí mucho de ella viendo sus debates; mi mamá, que es la más persuasiva en la casa. Es fisioterapeuta, igual que mi papá, y con su carrera me han enseñado mucho sobre la perseverancia.

¿Qué piensas de la amistad?

Importantísima. Creo que es el bloque fundacional en el cual uno puede construir el éxito. Sin mis amistades en la universidad y su intelecto brillante creo que no hubiera podido desbloquear ninguna de las metas que desbloqueé.

¿Qué lees?

Ahora estoy leyendo por secciones. Este año leo solo mujeres latinoamericanas, y estoy repitiéndome 'Nuestra parte de noche' de Mariana Enríquez.

¿Te sorprendió el impacto de tu video?

Sí, por completo. Creo que al inicio fue un poco abrumador porque era completamente inesperado, pero la universidad me protegió y dispuso un equipo de relaciones públicas para cuidarme y para hacer toda esta gestión. A la universidad muchas gracias por ese cuidado.

¿La corona era de todos los graduados?

No, yo la mandé a hacer. La corona laurel significa principalmente una señal hacia la alegoría de la victoria que siempre en el arte clásico y neoclásico es una mujer con el brazo extendido sosteniendo la corona laurel, igual esto dialoga con el mito griego de Dafne y Apolo, esto dialoga también con la Biblia, los mártires espirituales son coronados con la corona laurel, entonces todo este tema de la victoria yo quería simbolizarla como un trofeo, y pues la mandé a hacer y me la puse.