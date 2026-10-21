Nu permitirá transferencias por Bre-B con tarjeta de crédito: así funciona la nueva opción

Los clientes de Nu Colombia tendrán una nueva alternativa para realizar transferencias por Bre-B, incluso cuando no tengan dinero disponible en su cuenta de ahorros.

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La entidad anunció una función que permitirá utilizar el cupo de la tarjeta de crédito para enviar dinero y pagar el valor transferido hasta en 36 cuotas.

La herramienta, denominada Transfiere tu Avance, busca ofrecer mayor flexibilidad a quienes necesitan realizar pagos inmediatos, pero prefieren distribuir el gasto durante varios meses.

¿Cómo transferir dinero por Bre-B con la tarjeta de crédito Nu?

La nueva funcionalidad estará integrada directamente en la aplicación de Nu, por lo que los usuarios no tendrán que realizar solicitudes adicionales ni acudir a una oficina.

Para utilizarla, deberán ingresar a la aplicación, seleccionar la opción “Bre-B” y posteriormente “Enviar con llaves”.

Después, tendrán que escribir la llave del destinatario, indicar cuánto dinero desean transferir y escoger “Tarjeta de Crédito” como fuente de pago.

En ese momento podrán elegir entre una y 36 cuotas, revisar las condiciones de la operación y confirmar el envío mediante su PIN.

El dinero llegará al destinatario en segundos, mientras que el valor utilizado quedará registrado en el extracto de la tarjeta de crédito.

¿Cuánto cuesta transferir por Bre-B con la tarjeta Nu?

Aunque esta alternativa permite enviar dinero sin tener saldo disponible, es importante aclarar que no se trata de una transferencia gratuita ni de un préstamo sin intereses.

Según explicó Nu, estas operaciones funcionan como avances de la tarjeta de crédito y generan costos de financiación.

Los usuarios deberán revisar la tasa de interés vigente y la comisión correspondiente antes de confirmar cada movimiento.

Además, cuando la cuenta no esté exenta del impuesto del 4×1.000, también se aplicará este cobro.

La entidad recomienda evaluar la capacidad de pago antes de elegir las cuotas, pues financiar una transferencia durante varios meses puede aumentar considerablemente su costo final.

Si el usuario ya cuenta con dinero suficiente en su cuenta de ahorros, podrá seguir realizando transferencias por Bre-B sin recurrir al crédito.