Se encontraron $60 millones en una de las camionetas que transportaban disidentes, confirmó director de la UNP

Este martes el Ejército detuvo en carreteras de Antioquia una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que trasladaba a varios integrantes de las disidencias de las Farc. Los vehículos y sus ocupantes fueron llevados al Batallón Pedro Nel Ospina para hacer una inspección.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que durante este proceso fue detenido alias Firu y hallados 60 millones de pesos.

"A esta hora hubo una apertura de los vehículos, se presentaron requisas y empezó la identificación de las personas. Cuando han registrado un vehículo hay una captura del señor alias Firu. También se encontraron en unas camionetas 60 millones de pesos en efectivo", señaló.

La Policía además encontró memorias USB y celulares dentro de los carros que trasladaban a los disidentes.

Augusto Rodríguez señaló que los vehículos de la UNP deben cumplir con las reglas. "Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos y los 60 millones no sé en qué los tenían metidos, pero en los vehículos de la UNP no se pueden llevar ese tipo de cosas, ni armas ni drogas ni municiones ni nada de eso", enfatizó el director de la Unidad de Protección.

¿Quién es alias Firu, capturado en procedimiento de inspección de vehículos de la UNP en Antioquia?

Uno de los integrantes de las disidencias de las Farc que viajaba en la caravana de la UNP en Santo Domingo, Antioquia, era Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu.

Según informaron las autoridades, Orrego es cabecilla del GAOR 36 y tiene orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, terrorismo, hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo y uso personal, utilización ilegal de uniformes e insignias, entre otros.