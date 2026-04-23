Autoridades celebran la desmovilización de disidentes de las Farc más grande en lo que va de 2026

En el marco de la operación ‘Perseo’, que las autoridades adelantan en el cañón del Micay, se logró, en los últimos días, la mayor desmovilización de disidentes de las Farc en lo que va de 2026.

En operaciones conjuntas con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, han estado realizando actividades de perifoneo y lanzamiento de volantes desde helicópteros, invitando a los integrantes de grupos armados a recurrir bajo absoluta reserva a los soldados del Ejército Nacional para recibir orientación y garantizar su seguridad.

Según el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, Jesús María Garzón, “en los últimos 20 días se ha logrado el sometimiento voluntario a la justicia de cerca de 13 integrantes de las estructuras Carlos Patiño, al mando de Iván Mordisco. Con esto, el Ejército mantiene su compromiso y misión primordial de debilitar las estructuras criminales”.

RELACIONADO Exjefes paramilitares responden a la defensora del Pueblo tras demanda contra su designación como gestores de paz

¿Quiénes se han desmovilizado en el cañón del Micay durante la operación Perseo?

A la par, las autoridades mantienen su compromiso con la estabilización del cañón del Micay, atacar las estructuras criminales y mantener las operaciones en la zona, con las que han logrado, entre otros, destruir dos motocicletas cargadas con explosivos para salvaguardar la vida de las tropas y la población civil.

Según el comandante García, “dentro de los desmovilizados (de los últimos días) se destacan mandos medios, que se han fugado con los dineros de la misma estructura, pero también el sometimiento de varios especialistas en el empleo de explosivos y drones para atacar a la población civil, uniformados e integrantes de las distintas instituciones del Estado”.

Se trata de un “esfuerzo conjunto (que) se logra gracias a un trabajo mancomunado y una interacción con la misma comunidad que está cansada de tantos oprobios, todos los días”.

RELACIONADO Desmovilizados de las Farc abandonan espacios de reincorporación

¿A qué se enfrentan los integrantes de las disidencias que se desmovilizan en el Cauca?

El comandante Garzón indicó que el Gobierno sigue manteniendo “el mismo mensaje para los miembros de estas estructuras: Desmovilícense, entréguense, sométanse a la justicia de forma voluntaria. Hay otros caminos”.

En el cañón del Micay, se encuentra “la Fuerza Pública y el Ejército con presencia listo para respetar su vida, sus derechos humanos y guiarlo en el camino para que vuelva a la libertad, para que contribuya a construir una mejor sociedad”.