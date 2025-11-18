CANAL RCN
Colombia

Se entregó uno de los sujetos más buscados en Urabá por delitos sexuales

El capturado está vinculado a un hecho ocurrido el pasado 10 de marzo de 2025, cuando presuntamente habría cometido actos sexuales contra una menor de edad.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
10:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional informó en los recientes días que un hombre de 38 años, señalado por las autoridades como uno de los más buscados por delitos sexuales en la región de Urabá, se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Cuatro capturados en Bogotá tras robar un carro y esconderlo en parqueadero de Santa Fe
RELACIONADO

Cuatro capturados en Bogotá tras robar un carro y esconderlo en parqueadero de Santa Fe

Se entregó uno de los más buscados en Urabá por delitos sexuales

Este acto permitió hacer efectiva una orden de captura en su contra por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Al momento de su entrega, el individuo fue notificado de la orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Granada, Antioquia.

“A través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales Urabá en coordinación con la fiscalía general de la nación, se logró la materialización de una orden de captura contra un hombre de 38 años de edad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años”, detalló la Policía.

El capturado está vinculado a un hecho ocurrido el pasado 10 de marzo de 2025, cuando presuntamente habría cometido actos sexuales contra una menor de edad, aprovechando que se encontraba sola con él.

La situación fue descubierta por la madre de la niña, quien de inmediato interpuso la denuncia ante las autoridades competentes, lo que permitió activar el proceso judicial que avanzaba desde entonces.

La presencia del acusado en el volante de “Los Más Buscados” por delitos sexuales había generado preocupación en la comunidad, debido a la gravedad de los hechos investigados.

Hombre asesinó a golpes al perro de su casa por subirse a una cama: ¿qué pasó después?
RELACIONADO

Hombre asesinó a golpes al perro de su casa por subirse a una cama: ¿qué pasó después?

Se entregó en Urabá, sujeto buscado por abusar de una menor

El hombre quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Cuatro capturados en Bogotá tras robar un carro y esconderlo en parqueadero de Santa Fe

Ejército Nacional

Procuraduría abre cinco indagaciones por bombardeos contra disidencias que dejaron 15 menores muertos

Gustavo Petro

Informe de la UIAF revela movimientos bancarios del presidente Petro: transacciones, pagos y compras en tiendas de lujo

Otras Noticias

Tecnología

¡No se deje engañar! así operan las estafas por correo electrónico

Los correos electrónicos se han convertido en una de las principales vías para cometer estafas. Le contamos cómo puede prevenir ser víctima.

Fiscalía General de la Nación

DIAN y Fiscalía citan a más de 22.000 morosos por no entregar impuestos recaudados

Los usuarios citados están involucrados en investigaciones por retener valores correspondientes al IVA, la retención en la fuente y el impuesto al consumo sin realizar la entrega correspondiente.

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, según investigaciones?

Mundial de fútbol

Donald Trump habló con Gianni Infantino sobre cambiar algunas sedes para el Mundial 2026

Alemania

Mueren icónicas gemelas de la televisión a los 89 años