Se entregó uno de los sujetos más buscados en Urabá por delitos sexuales

La Policía Nacional informó en los recientes días que un hombre de 38 años, señalado por las autoridades como uno de los más buscados por delitos sexuales en la región de Urabá, se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Se entregó uno de los más buscados en Urabá por delitos sexuales

Este acto permitió hacer efectiva una orden de captura en su contra por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Al momento de su entrega, el individuo fue notificado de la orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Granada, Antioquia.

“A través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales Urabá en coordinación con la fiscalía general de la nación, se logró la materialización de una orden de captura contra un hombre de 38 años de edad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años”, detalló la Policía.

El capturado está vinculado a un hecho ocurrido el pasado 10 de marzo de 2025, cuando presuntamente habría cometido actos sexuales contra una menor de edad, aprovechando que se encontraba sola con él.

La situación fue descubierta por la madre de la niña, quien de inmediato interpuso la denuncia ante las autoridades competentes, lo que permitió activar el proceso judicial que avanzaba desde entonces.

La presencia del acusado en el volante de “Los Más Buscados” por delitos sexuales había generado preocupación en la comunidad, debido a la gravedad de los hechos investigados.

Se entregó en Urabá, sujeto buscado por abusar de una menor

El hombre quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad.