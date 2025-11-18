CANAL RCN
Cuatro capturados en Bogotá tras robar un carro y esconderlo en parqueadero de Santa Fe

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

noviembre 18 de 2025
10:24 a. m.
Dos hombres y dos mujeres fueron capturados en el centro de Bogotá luego de hurtar un vehículo que pretendían esconder en un parqueadero de la localidad de Santa Fe.

La acción policial permitió no solo la recuperación del automóvil, sino también del teléfono celular de la víctima y la incautación de un arma de fuego tipo traumática que habría sido utilizada en el atraco.

El hecho se registró en inmediaciones del CAI Girardot, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje encontraron a un ciudadano lesionado en vía pública.

Víctima relató el atraco y facilitó la reacción policial

Al ser abordado, el hombre relató que momentos antes había sido víctima de un atraco: cuatro personas lo intimidaron con un arma de fuego, lo agredieron físicamente y le despojaron de su vehículo y de su teléfono móvil.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima se dirigió de inmediato a las instalaciones del CAI Girardot para ampliar la denuncia y entregar las características del automóvil. Con esta información, las patrullas de vigilancia activaron el denominado plan candado, una estrategia que consiste en cerrar las posibles rutas de escape y desplegar controles en puntos estratégicos de la localidad.

Recuperan vehículo hurtado y arma traumática en Santa Fe

El Teniente Coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la estación de Policía Santa Fe, explicó que la reacción fue inmediata y permitió ubicar el vehículo en un parqueadero de la zona. Allí se encontraban los presuntos responsables, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban dejar el automóvil para ocultarlo.

“Las patrullas lograron la captura de dos hombres y dos mujeres entre los 20 y 27 años de edad, además de recuperar el vehículo hurtado, el celular de la víctima y la incautación de un arma tipo pistola traumática con la que al parecer agredieron al propietario del vehículo”, señaló el oficial.

Los capturados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, donde se les imputaron cargos por hurto agravado. En audiencia, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que continúe reportando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia en la capital.

