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Se levantan bloqueos en Santander, pero el paro sigue: todo depende de reunión con el IGAC

El gobernador de Santander confirmó que viajará acompañado de delegados de las protestas para buscar un acuerdo.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
07:25 p. m.
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El paro contra el avalúo catastral en Santander sigue vigente, aunque en las últimas horas los manifestantes decidieron levantar de manera temporal los bloqueos en las principales vías del departamento.

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La medida permitió habilitar el tránsito en la carretera nacional que conecta a Santander con la Troncal del Magdalena y en la ruta hacia el aeropuerto Palonegro.

Reunión de este lunes con el IGAC será clave

La decisión de suspender las restricciones vehiculares responde a la expectativa por la reunión clave programada para este lunes en Bogotá con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que acompañará a los líderes de la protesta en la mesa nacional. “Un campesino que hoy paga 450.000 pesos, en cinco años estaría pagando 600.000, lo que es impagable. Además, un lote que vale 150 millones pasa a valer 3.000 millones, lo que obliga a pagar impuesto al patrimonio sin tener con qué hacerlo”, explicó el mandatario local.

Díaz Mateus señaló que la problemática se abordará en dos niveles. “Un nivel nacional, con seis delegados más mi presencia en Bogotá, y un nivel regional, donde los secretarios de planeación y líderes locales trabajarán con el IGAC para estructurar una resolución que permita bajar los avalúos catastrales, como ya se hizo en Palmas del Socorro”, indicó.

El mandatario destacó que la suspensión de los bloqueos se dio con la garantía de su acompañamiento: “Ellos levantan la protesta y dan libre movilidad con la condición de que el gobernador esté como garante y vocero en la mesa nacional”.

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La advertencia de los manifestantes en Santander

Los manifestantes advirtieron que, si no se logra consenso en la mesa de diálogo, retomarán los cierres en las vías.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se habilite el paso vehicular en otros puntos de bloqueo del departamento, siempre condicionado a lo que ocurra en la reunión con el IGAC.

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