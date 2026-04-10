Habilitan aeropuertos en Santander en medio del caos en Santander por impresionante incremento del avalúo catastral

El departamento de Santander enfrenta su segundo día de paro total con bloqueos en 16 puntos que mantienen prácticamente aislada la región por tierra y aire.

Las protestas responden al incremento del avalúo catastral que elevó el impuesto predial en 60 municipios, generando aumentos que en algunos casos superan el 3.000%.

El aeropuerto internacional de Palo Negro en Lebrija suspendió operaciones de manera indefinida, dejando a cientos de pasajeros varados. Sin embargo, sobre las 3:20 de la tarde, la Aerocivil confirmó que el aeropuerto de Bucaramanga funciona con normalidad.

Santander colapsó tras bloqueos por aire y tierra

La situación se replicó en la terminal de transportes, donde no se despachan buses ni pueden ingresar vehículos al departamento.

Los bloqueos afectan las principales vías de conexión hacia la costa, Antioquia, Bogotá, Cúcuta y Norte de Santander, dejando a los santandereanos sin opciones de movilidad terrestre ni aérea durante casi todo el día.

Los viajeros afectados expresaron su desesperación:

Si mañana no hay conexión, nosotros tenemos un crucero el domingo. Y si no podemos salir el domingo, pues perdemos el crucero también, un crucero que hemos ahorrado un año para poderlo hacer.

"Esa cita en la embajada hacía tres meses que se había programado. Vamos a ver cómo hacemos para reprogramarla, porque la idea es poder estar en el mes de junio en Canadá", dijo otro de los afectados.

Caos en Santander por aumentos en el avalúo catastral

Los manifestantes mantienen diálogos con la Gobernación de Santander y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, exigiendo una mesa participativa para reajustar el avalúo catastral.

"Nosotros tenemos predios como este, por ejemplo, que tenía un avalúo el año pasado de $111 millones y pasa en el 2026 a $347. Aquí vemos un aumento exorbitante", explicó uno de los manifestantes.

Hay gente que está vendiendo pedazos de tierra para pagar el impuesto", añadió, señalando que algunos propietarios enfrentan incrementos del 4.000%.

Las autoridades departamentales buscan establecer pasos intermitentes en los bloqueos para mitigar el impacto sobre los viajeros, mientras continúan las negociaciones con los manifestantes que se mantienen firmes en su exigencia de una solución participativa al reajuste del avalúo catastral.