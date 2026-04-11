Latam tomó decisión con pasajeros tras afectaciones en aeropuerto de Bucaramanga

Ante la grave situación de orden público que afecta la operatividad del Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, Latam Airlines Colombia confirmó la activación de una serie de medidas de flexibilidad para sus pasajeros.

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La decisión surge tras los bloqueos viales protagonizados por manifestantes en los sectores de Lebrija y las rutas de acceso a la terminal, lo que ha impedido que el personal aeronáutico esencial llegue a sus puestos de trabajo.

Medidas de flexibilidad para los viajeros

En un comunicado oficial emitido este 10 de abril de 2026, la compañía informó que los usuarios con vuelos programados desde, hacia o vía Bucaramanga podrán acogerse a cambios de fecha o de vuelo sin el cobro de multas ni diferencias tarifarias. Esta medida busca aliviar la incertidumbre de cientos de viajeros que se han visto atrapados por la suspensión de operaciones de despegue y aterrizaje.

Cambio de fecha sin multa: Los afectados podrán reprogramar su vuelo sin penalidades económicas.

Sin diferencia tarifaria: El cambio no generará costos adicionales por tarifa, siempre que se mantenga la misma cabina y se realice dentro de un plazo de hasta 7 días a partir de la fecha del vuelo original.

Sujeto a disponibilidad: La reubicación de los pasajeros dependerá de los asientos disponibles en los vuelos subsiguientes.

Debido a la incertidumbre en la terminal, LATAM se encuentra evaluando la viabilidad de su operación para la jornada de la tarde. Específicamente, la compañía monitorea dos trayectos de ida y vuelta que corresponden a las frecuencias LA4210 - LA4215 y LA4206 - LA4211.

La aerolínea enfatizó que la reanudación total de los servicios depende directamente de las autoridades aeronáuticas y de la reapertura oficial del aeropuerto. "Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra voluntad, está generando a nuestros pasajeros", expresó la compañía en su comunicado.