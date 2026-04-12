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Bloqueos por avalúo catastral cumplen cuatro días en Santander y Boyacá

Campesinos denuncian que productos como frutas, verduras y carnes comienzan a dañarse.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
02:23 p. m.
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Las manifestaciones contra el avalúo catastral cumplen ya cuatro días con bloqueos en diferentes puntos del país, especialmente en Santander y Boyacá.

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En el peaje de Lebrija, una de las rutas más críticas, se mantiene la protesta que afecta la conexión hacia el Magdalena Medio, Antioquia y la Costa Caribe.

Aunque se habilitó el paso intermitente hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, los viajeros enfrentan largas esperas y dificultades para movilizarse.

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Acuerdos parciales y pérdidas económicas

Los diálogos entre manifestantes y autoridades han permitido habilitar el tránsito cada seis horas, pero las afectaciones económicas son cada vez más evidentes.

Según la Gobernación de Santander, las pérdidas ya superan los 150 millones de pesos, principalmente en el sector agrícola y avícola. Campesinos denuncian que productos como frutas, verduras y carnes comienzan a dañarse por la imposibilidad de transportarlos.

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Más de un millón de personas afectadas

La Troncal del Magdalena Medio, que conecta siete municipios, permanece bloqueada y ha dejado incomunicadas a más de 1,4 millones de personas. Los manifestantes insisten en que su protesta no es contra impuestos municipales, sino contra el artículo 49 que disparó los avalúos catastrales.

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En algunos casos, fincas que estaban valoradas en 400 millones de pesos pasaron a 2.000 millones. Mientras tanto, viajeros y comerciantes piden soluciones urgentes para evitar que las pérdidas sigan aumentando y que el paro se prolongue aún más.

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