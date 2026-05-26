Roy Barreras niega ser uribista y anuncia su última campaña junto a Martha Lucía Zamora

El candidato presidencial Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora hablaron en Química en la Fórmula no solo de política, sino de lo que los une como personas y como proyecto. Defendieron su propuesta de unidad nacional de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Barreras describió a su compañera de fórmula como "símbolo de institución, de justicia, de honestidad y de transparencia", mientras Ramírez destacó la química política entre ambos.

"A veces yo me siento un poquito bajita de tono, pero hablamos. Y de verdad, como esa química en serio que me hace que me sienta más tranquila", dijo.

El candidato dijo que "es un cliché" el que mencionen que ha sido uribista, santista y petrista. Aseguró que esos señalamientos sobre su pasado político le permite a la derecha atacarlos.

Aclaró que en 2006 Juan Manuel Santos lo invitó al Congreso, donde estuvo 17 años en el partido de La U.

"Yo no voté por Uribe, pero La U era el partido de gobierno y Santos fue ministro de Defensa de Uribe y nos metimos ahí para elegir a Santos".

Martha Lucía Ramírez defendió a su compañero de las críticas de se un 'camaleón político' dijo que es "la parte más positiva de su experiencia y ese don que tiene de lograr conciliar, lograr los acuerdos, lograr encontrar ese equilibrio".

Esta es mi última campaña: Roy Barreras

Barreras afirmó que esta será su última campaña política electoral. "Cualquiera que sea el resultado será mi última campaña. Yo no voy a volver a ser candidato nunca". Sin embargo, aclaró que no renuncia a su "obligación de intentar ofrecerle al país unidad y confianza".