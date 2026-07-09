Fuerte temblor se sintió en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026: ¿dónde y de cuánto fue?
El movimiento telúrico superó la magnitud de 4.0. Descubra aquí el reporte completo.
Nicolás Forero
06:45 a. m.
En la noche del domingo 6 de septiembre de 2026, exactamente sobre las 8:58 de la noche, se reportó un movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en Totoró, Cauca. ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Entérese a continuación.
Así fue el temblor que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026
- 8:58 p.m.
Epicentro: Totoró, Cauca.
Magnitud: 4.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 23 de Silvia (Cauca).
¿Qué otro temblor de 4.0 de magnitud se presentó en Colombia el 6 de septiembre de 2026?
Según reportó el Servicio Geológico Colombiano en su página web, a las 5:15 de la tarde del domingo también hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.0 en Medio San Juan, Chocó.
Los detalles completos son los siguientes:
- 5:15 p.m.
Epicentro: Medio San Juan, Chocó.
Magnitud: 4.0.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).
¿Qué otros temblores hubo en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026?
El Servicio Geológico Colombiano confirmó los siguientes ocho movimientos telúricos en la noche del domingo:
- 7:30 p.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Calima (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 7:49 p.m.
Epicentro: Buenavista, Boyacá.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Buenavista (Boyacá), a 8 de Simijaca (Cundinamarca) y a 10 de Caldas (Boyacá).
- 8:25 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: 42 kilómetros.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 8:52 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 51 kilómetros.
Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Calima (Valle del Cauca).
- 9:05 p.m.
Epicentro: San José del Palmar, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 93 kilómetros.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 21 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 27 de Nóvita (Chocó).
- 9:25 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 11:09 p.m.
Epicentro: Totoró, Cauca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Totoró (Cauca), a 18 de Silvia (Cauca) y a 25 de Puracé (Cauca).
- 11:25 p.m.
Epicentro: Toledo, Norte de Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 40 de Saravena (Arauca) y a 41 de Toledo (Norte de Santander).