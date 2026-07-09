Fuerte temblor se sintió en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026: ¿dónde y de cuánto fue?

En la noche del domingo 6 de septiembre de 2026, exactamente sobre las 8:58 de la noche, se reportó un movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en Totoró, Cauca. ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Entérese a continuación.

Así fue el temblor que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026

8:58 p.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 23 de Silvia (Cauca).

¿Qué otro temblor de 4.0 de magnitud se presentó en Colombia el 6 de septiembre de 2026?

Según reportó el Servicio Geológico Colombiano en su página web, a las 5:15 de la tarde del domingo también hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.0 en Medio San Juan, Chocó.

Los detalles completos son los siguientes:

5:15 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

¿Qué otros temblores hubo en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano confirmó los siguientes ocho movimientos telúricos en la noche del domingo:

7:30 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Calima (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).

7:49 p.m.

Epicentro: Buenavista, Boyacá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Buenavista (Boyacá), a 8 de Simijaca (Cundinamarca) y a 10 de Caldas (Boyacá).

8:25 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

8:52 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Calima (Valle del Cauca).

9:05 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 21 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 27 de Nóvita (Chocó).

9:25 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

11:09 p.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Totoró (Cauca), a 18 de Silvia (Cauca) y a 25 de Puracé (Cauca).

11:25 p.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 40 de Saravena (Arauca) y a 41 de Toledo (Norte de Santander).