Ataque armado en San Rafael, Antioquia dejó dos heridos y una camioneta incinerada

La violencia volvió a golpear al oriente antioqueño. En zona rural del municipio de San Rafael, un ataque armado dejó heridos a una pareja de esposos y terminó con la incineración de la camioneta en la que se desplazaban.

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Emboscada en la vereda Farallones

El hecho ocurrió en la vía que conecta a San Rafael con Guatapé, a la altura de la vereda Farallones. Allí, hombres armados con fusiles, vestidos de negro y con pasamontañas, interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes.

Ante la agresión, la pareja descendió del carro e intentó huir, momento que fue aprovechado por los atacantes para prenderle fuego a la camioneta.

Autoridades descartan presencia de grupos armados

Las víctimas resultaron con heridas en sus extremidades inferiores y fueron trasladadas a un centro asistencial. Mientras tanto, las autoridades desplegaron operativos en la zona para dar con los responsables.

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Desde los organismos de seguridad se descartó la presencia de grupos armados organizados en el sector y se hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que altere el orden público.