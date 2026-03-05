Ataque armado en San Rafael, Antioquia dejó dos heridos y una camioneta incinerada
El hecho ocurrió en la vía que conecta a San Rafael con Guatapé, a la altura de la vereda Farallones.
Noticias RCN
02:37 p. m.
La violencia volvió a golpear al oriente antioqueño. En zona rural del municipio de San Rafael, un ataque armado dejó heridos a una pareja de esposos y terminó con la incineración de la camioneta en la que se desplazaban.
Emboscada en la vereda Farallones
El hecho ocurrió en la vía que conecta a San Rafael con Guatapé, a la altura de la vereda Farallones. Allí, hombres armados con fusiles, vestidos de negro y con pasamontañas, interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes.
Ante la agresión, la pareja descendió del carro e intentó huir, momento que fue aprovechado por los atacantes para prenderle fuego a la camioneta.
Autoridades descartan presencia de grupos armados
Las víctimas resultaron con heridas en sus extremidades inferiores y fueron trasladadas a un centro asistencial. Mientras tanto, las autoridades desplegaron operativos en la zona para dar con los responsables.
Desde los organismos de seguridad se descartó la presencia de grupos armados organizados en el sector y se hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que altere el orden público.